В России зафиксировали дефицит сложной медицинской аппаратуры

У крупных российских благотворительных фондов истощаются запасы сложных зарубежных медицинских аппаратов и комплектующих к ним. Аппаратуру затруднительно ремонтировать, запасы изделий почти невозможно пополнить, сообщили РБК представители фондов «Вера» и «Жизнь как чудо», а также детского хосписа «Дом с маяком».

Проблемы возникли с гастростомами, неинвазивными аппаратами ИВЛ, стационарными кислородными концентраторами, аппаратами для измерения уровня аммиака в крови, а также тест-полосками, рассказали представители НКО. По их словам, дефицит вызван уходом производителей с российского рынка, ростом цен и трудностями с логистикой.

В 2022 году, когда начались проблемы, запасы еще оставались, но сейчас они подошли к концу, объяснила РБК руководитель отдела закупок «Дома с маяком» Татьяна Рыжова.

Представители детского хосписа сообщили, что раньше гастростомические баллонные трубки для введения пациентам питания сразу в желудок закупали у американской компании. Сейчас в России есть аналоги, но они подходят не всем пациентам, объяснили в хосписе.

Компания-поставщик китайских стационарных кислородных концентраторов с февраля 2024 года прекратила их обслуживание, а покупка одного нового обойдется в 80 тысяч рублей, сказала Рыжова.

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Хоспис также испытывает трудности с расходными материалами для неинвазивных аппаратов ИВЛ, которые способны подогревать воздух перед включением. По словам сотрудников НКО, в России нет аналогов силиконовых трахеостомических трубок зарубежного производства, через которые идет вентиляция легких.

Представители фонда «Вера» подтвердили РБК сложности с закупкой новых аппаратов ИВЛ. Раньше НКО закупало аппараты у зарубежного производителя, но потом он ушел с российского рынка. Фонд начал закупки у другого производителя, но тот вскоре снял аппараты с производства. Названия компаний в НКО не сообщили. Сейчас найти варианты, подходящие по качеству и цене, сложно, рассказали представители фонда.

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В фонде «Жизнь как чудо» РБК рассказали о трудностях с закупками аппаратов для измерения уровня аммиака, а также подходящих тест-полосок. Аппараты для измерения уровня аммиака нужны, чтобы вовремя диагностировать гипераммониемию — состояние, при котором в крови наблюдается высокий уровень аммиака, объяснила директор «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова. С лета 2022 года до начала 2023 года поставок тест-полосок не было вовсе, сказала директор НКО. Сейчас есть, но с «продолжительными паузами». По словам Черепановой, фонд уже несколько недель ожидает счет за поставку новой партии тест-полосок. Сам аппарат производит японская компания, и аналога ему нет, сказала директор фонда.

Росздравнадзор отреагировал на публикацию РБК, дав комментарий ТАСС. В ведомстве заявили, что объемы госзакупок «ряда медицинских изделий, о дефиците которых написали в СМИ», соответствуют показателями 2023 года «и даже превышают их». Недостатка в изделиях не наблюдается, сказали представители Росздравнадзора. Представители ведомства добавили, что сейчас в России действует разрешение проводить техобслуживание медицинских изделий «с использованием комплектующих или принадлежностей, не предусмотренных в их технической или эксплуатационной документации».