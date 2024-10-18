Россия фальсифицирует экономическую статистику

Эксперты из Стокгольмского института экономики переходного периода опубликовали отчет, в котором оценили текущее состояние российской экономики и заявили, что к официальной российской статистике следует относиться с осторожностью.

В отчете сказано, что официальная статистика, например, рост ВВП и уровень инфляции, была сфальсифицирована для поддержания иллюзии о том, что российская экономика стабильна.

«Одной из самых больших проблем является получение достоверных данных, поскольку большая часть российской экономической отчетности оказалась связана с пропагандой военного времени. Российское правительство прекратило публикацию значительной части данных, а имеющиеся цифры часто искажены, чтобы представить более благоприятную картину», — отмечают исследователи.

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Кроме того, в отчете говорится о растущем экономическом дисбалансе в России. Эксперты считают, что «все более непоследовательное сочетание» фискального стимулирования (один из методов вмешательства государства в экономику для ее стабилизации при помощи перераспределения расходов и доходов — Прим. «Холода») и ужесточения денежно-кредитной политики может привести к экономическому кризису.

Также в отчете подчеркивается зависимость российской экономики от цен на нефть. Любое их колебание, отмечают эксперты, влияет на валютные доходы страны, инфляцию и общую экономическую стабильность.

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Исследователи предупредили, что финансовые резервы российского государства, которые использовались для финансирования военных расходов, быстро истощаются и могут закончиться в течение года. Когда эти резервы будут исчерпаны, Центральный банк может столкнуться с давлением, вынуждающим его ослабить ключевую процентную ставку или даже прибегнуть к печатанию новых денег. Это, в свою очередь, приведет к высокой инфляции и ослаблению рубля.