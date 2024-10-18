Полицейский повалил на землю пытавшуюся перебежать дорогу перед кортежем Путина женщину

На Затонском шоссе в Уфе полицейский повалил на землю и скрутил руки женщине, пытавшейся перебежать дорогу, которую перекрыли ради проезда кортежа Владимира Путина. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Ufa_rb.

Инцидент произошел 17 октября. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что сотрудники ДПС перекрыли шоссе и не пропускали людей, столпившихся вдоль дороги. Одна из местных жительниц все же попыталась перебежать на другую сторону шоссе, за что полицейский повалил ее на землю, скрутил руки и, возможно, избил.

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«Зачем он ее бьет? Домой хочет женщина, к ребенку. Зачем он ее бьет-то? Пусть задержит, наручники наденет», — говорит один из местных жителей.

«Угомонись, слышь?» — кричит другой мужчина за кадром.

На видео заметно, как еще трое мужчин пытаются помочь женщине, однако их останавливает сотрудница ДПС.

Путин приехал в Уфу 17 октября в рамках международного форума «Россия — спортивная держава», который проходит в столице республики Башкортостан с 17 по 19 октября. По данным портала «Уфа онлайн», затруднения движения возникли еще днем — именно тогда сотрудники ДПС начали перекрывать улицы.

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Уже вечером в башкирской столице образовались 10-балльные пробки. Отмечается, что первые сообщения о прибытии в Уфу Путина стали появляться в 19:00. По данным портала, движение в городе остановилось «по всему центру, в частности на объездах перекрытых улиц».

Портал «Башинформ» сообщал, что мэрия Уфы перевела школьников на «альтернативную форму обучения» на время проведения форума. Сообщалось, что «о дистанционном формате обучения речь не идет». Однако ТАСС писал, что в школьные чаты уже поступили сообщения об отмене очных занятий в образовательных учреждениях 17, 18 и 19 октября.