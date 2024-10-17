Раскрыты подробности последних минут жизни экс-солиста One Direction 

Стало известно содержание двух звонков в аргентинскую службу экстренной помощи за несколько минут до смерти бывшего солиста группы One Direction Лиама Пейна. Администратор отеля просил как можно скорее прислать людей, чтобы спасти жизнь музыканта. Расшифровки звонков публикует Би-би-си.

Пейн погиб, упав с балкона третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. Перед гибелью певец спустился в лобби отеля и вел себя агрессивно. Сотрудники отеля подозревали, что он находится в состоянии опьянения, из-за чего позвонили в 911. Самого Пейна они попросили вернуться к себе в номер. Позже его тело обнаружили во внутреннем дворе гостиницы.

В службу экстренной помощи звонил главный администратор отеля по имени Эстебан. Он дважды набирал 911, потому что в первый раз звонок оборвался. Из стенограммы разговора становится понятно, что Пейн вел себя неадекватно. «У нас тут гость под кайфом от наркотиков и громит номер. Нам нужно, чтобы кто-нибудь приехал», — сказал оператору работник отеля перед тем, как сигнал прервался.

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Во время второго звонка Эстебан еще раз объяснил ситуацию оператору и повторил адрес отеля. По его словам, гость употребил слишком много наркотиков и алкоголя. Судя по всему, в момент разговора Пейн продолжал крушить свой гостиничный номер. Эстебан сказал оператору, что не может попасть в комнату к певцу.

«Нам нужно, чтобы вы срочно отправили кого-нибудь, потому что, ну, я не знаю, жизнь гостя может быть в опасности. Он находится в комнате с балконом, и, ну, мы немного опасаемся, что он…» — говорил Эстебан.

Оператор заверил администратора отеля, что выслал на место происшествия наряд полиции и скорую помощь. Однако до падения певца приехать они не успели — на месте врачи констатировали смерть музыканта от перелома основания черепа.

Агентство Associated Press писало, что Пейн мог приехать в Буэнос-Айрес ради концерта своего бывшего коллеги по One Direction Найла Хорана, который выступал в аргентинской столице 2 октября.

Лиаму Пейну был 31 год. В 2023 году он признался, что страдал от алкогольной зависимости и проходил курс лечения. После этого он держал трезвость как минимум полгода. До этого он рассказывал журналистам, что у него были проблемы с наркотиками и алкоголем в разгар популярности One Direction. Он также признавался, что в то время страдал депрессией.