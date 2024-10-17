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Общество

Паша Техник опубликовал видео из полицейского участка с обещанием удалить треки про наркотики

17:53 17.10.2024

Российский рэпер Паша Техник опубликовал видео, в котором заявил, что удалит свои треки, в которых есть упоминания наркотиков. Вскоре стало известно, что это видео было записано в отделе полиции, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

В ролике рэпер говорит, что, так как он «старый добрый артист», он против наркотиков, а все старые треки, в которых упоминаются наркотические вещества, «были приколом».

Паша Техник заявил, что он займется «изъятием этих треков из оборота», и пожелал заниматься спортом и любыми другими делами «вместо этих гадостей». «Наркотики это зло, сам на себе испытал, исправился и желаю вам того же», — добавил рэпер.

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Позже телеграм-канал «Осторожно, новости» выложил еще один пост, в котором со ссылкой на адвоката Эдуарда Демидова сообщил, что видео было записано в полицейском участке «под прицелом камеры телефона и штрафа от пяти до 30 тысяч рублей — без перспективы “тапиков” и “ласточек”, цивильно, осознанно, трезво». Так называемые «тапики» и «ласточки» — это разновидности пыток.

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Телеграм-канал отмечает, что на рэпера могли завести административное дело по статье о пропаганде наркотиков в интернете, которая подразумевает наказание в виде штрафа на озвученную адвокатом сумму.

«Осторожно, новости» отмечает, что на фотографии, где запечатлен процесс записи ролика, видна папка с символикой МВД и календарь, на котором присутствует изображение герба Владимирской области и памятника «Золотые ворота» во Владимире.

По данным телеграм-канала, в июле этого года рэперу отменили концерт в Челябинске после того, как он, по словам зрителей, сорвал концерт в Казани из-за употребления наркотиков. В декабре прошлого года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала на Техника донос из-за пропаганды наркотиков.

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