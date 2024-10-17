СМИ: Россия могла получить санкционные товары на миллиарды долларов с помощью ложного транзита

Россия научилась обходить санкции с помощью схемы ложного транзита. Такая схема позволяет ввозить в страну санкционный товар, а также значительно экономит затраты на импорт. К такому выводу пришли журналисты «Важных историй» в своем расследовании.

В 2023 году из Евросоюза в страны Центральной Азии и Кавказа был отправлен товар на более чем 14 миллиардов долларов. Фуры ехали транзитом через Россию. Отмечается, что на импорт этих товаров было наложено множество санкций, так как они включали в себя микросхемы, средства производства и товары двойного назначения. Журналисты обнаружили, что до конечной точки доехала лишь часть товаров на сумму в девять миллиардов долларов. Это позволило предположить, что санкционные товары на пять миллиардов остались в России.

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В сентябре и октябре 2023 года через финскую границу в Россию прошли фуры с запчастями производства немецкой Siemens, а также запрещенные к ввозу в Россию итальянские и немецкие электронные компоненты. Журналисты отметили, что финны, вероятно, не знали, кому предназначался товар.

По словам Алексея, сотрудника неназванной компании, которая занимается ввозом санкционных товаров в Россию, схема работает так: компания в Центральной Азии, Китае или в странах Кавказа, заказывает товар из Европы и указывает сухопутный транзит через Россию. Чаще всего, как отмечают журналисты, многие санкционные товары приходят в Россию через Беларусь, Финляндию, Латвию и Эстонию. Как только фура въезжает на территорию России, товары сразу переоформляют как предназначенные для импорта в Россию.

Отмечается, что к пакету документов прикладывают письмо от компании-заказчика, в котором указано, что она изменяет место доставки в соответствии с Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 года. При этом компания-получатель становится отправителем.

«Когда груз проехал, например, польскую границу, перевозчик просто ручкой зачеркивает графу “место доставки” и пишет вместо, скажем, “Казахстан, Алматы” — “Россия, Москва”. И этот комплект документов дает беларусскому пограничнику», — объяснил Алексей.

Журналисты отмечают, что многие декларации в таможенной базе содержат неполные данные, и поэтому сложно назвать точный объем санкционных товаров, ввезенных в Россию по этой схеме.

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Такая схема также позволяет значительно сэкономить на импорте, отметил Алексей. По его словам, в среднем отправка 20-тонной фуры Турции в Россию обойдется в 11 тысяч долларов, а из Польши — в 5,5 тысяч долларов. До начала вторжения России в Украину такая перевозка из Европы обходилась в 2,5 тысячи долларов, говорит он.

Он также отметил, что в морском порту в Новороссийске, принимающем товары из Турции, очередь на растаможку в настоящее время растягивается до одной недели.

Журналисты добавили, что Евросоюзу известна ложная схема россиян, однако доказать ее тяжело. По словам специалиста по экспортному контролю Эрика Вудса из американского Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина, такой импорт «сложнее всего обнаружить», так как в стране доставки «нужны люди, которые будут проверять, действительно ли груз доехал туда, куда заявлялось».

Сотрудники литовской таможни ранее сообщали, что впредь будут тщательнее проверять документы перевозчиков и останавливать тех, кого считают «подозрительными».