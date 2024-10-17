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Общество

Получивший убежище во Франции дезертир рассказал о своем побеге из России

19:26 17.10.2024

В сентябре 2022 года в первые дни мобилизации Владимира (имя изменено из соображений безопасности), работника строительной отрасли с антивоенными взглядами, прямо с работы насильно забрали на войну в Украине. Не желая убивать, Владимир самовольно покинул учебную часть и бежал. Спустя два года он и еще пятеро дезертиров добрались до Евросоюза и запросили политическое убежище. Свою историю он рассказал «Холоду».

Попав в учебную часть в сентябре, Владимир попытался уклониться от службы, сославшись на проблемы со здоровьем, но получил отказ. «Там всякие нужны, не сможешь воевать  — будешь копать окопы», — говорили ему и другим мобилизованным.


Узнав о скорой отправке на фронт, Владимир решил бежать и не вернулся в часть после увольнительного. За это на него завели уголовное дело за самовольное оставление части и объявили в федеральный розыск. Тогда Владимир связался с правозащитниками из проекта «Идите лесом» и с их помощью уехал из России через Беларусь.

Я дезертировал из российской армии, чтобы не идти на войну
Я дезертировал из российской армии, чтобы не идти на войну
Пришлось бежать из России. Теперь я начинаю новую жизнь в Европе
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Из-за того, что Владимир находился в розыске, на границе с Беларусью его чуть не остановили, но ему удалось «договориться». «Сработал человеческий фактор — я общался с ними по-человечески, они со мной тоже», — объясняет Владимир.

Следующие два года он провел в Казахстане, скрываясь от силовиков, чтобы его не экстрадировали в Россию, а осенью 2024 года наконец получил разрешение на въезд во Францию.

В проекте «inTransit», который помогает россиянам, столкнувшимся с преследованиям по политическим причинам, считают историю дезертиров, попавших в Европу, важным прецедентом. «До этого момента европейские страны выдали всего две визы российским военным. Шесть человек сейчас — это победа, и нам, правозащитникам, это дает направление, по которому мы дальше будем работать», — сказал «Холоду» координатор проекта. 

Пресс-секретарь «Идите лесом» Иван Чувиляев считает, что случившееся — начало большого длинного пути, который приведет к тому, что дезертиры будут чувствовать себя более надежно, более защищенно. Из-за этого больше людей будет готовы дезертировать.

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