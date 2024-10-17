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Новости

СМИ: китайский автогигант «потренировался» на неудачном запуске Apple-мобиля

19:00 17.10.2024

Американская компания Apple разрабатывала электромобиль в сотрудничестве с китайским автогигантом BYD. В итоге Apple отменила выпуск электрокара, а BYD воспользовался наработанными технологиями для развития своих машин. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Apple и BYD начали сотрудничать примерно в 2017 году для создания нового поколения аккумуляторов. Тогда американский технологический гигант работал над проектом собственного электромобиля. Bloomberg пишет, что в течение десяти лет Apple тратил примерно по миллиарду долларов в год на разработку электрокара. Однако Apple перестала сотрудничать с BYD, а от выпуска электромобиля все же отказались в начале 2024 года.

Apple искала способы создать аккумулятор, который увеличит запас хода электромобиля. Тогда инженеры BYD показали руководителям проекта первые версии батареи Blade. Батарея была разработана на основе литий-железо-фосфатных элементов и была рассчитана на более долгие поездки, чем ее аналоги в то время. Инженеры Apple усовершенствовали батарею, урегулировав управление теплом внутри аккумулятора.

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Сейчас батареи Blade стоят во всех автомобилях BYD. Bloomberg уточняет, что у Apple нет прав ни на одну из технологий, с помощью которых создаются современные аккумуляторы для китайских электрокаров. Тем не менее источники агентства утверждают, что современная версия Blade создана на основе батареи, разработанной вместе с инженерами Apple.

Представители Apple не стали комментировать ситуацию. Пресс-служба BYD отправила Bloomberg электронное заявление, в котором утверждается, что инженеры компании работали над аккумулятором самостоятельно. «Концепция аккумулятора Blade возникла у инженеров BYD, которые независимо разработали этот аккумулятор LFP Blade. BYD владеет полными правами собственности и патентными правами на аккумулятор Blade», — говорится в заявлении китайского автопроизводителя.

Bloomberg пишет, что продажи электрокаров BYD резко подскочили именно благодаря аккумуляторам Blade: китайский автогигант использовал улучшенный запас хода и безопасность этой батареи. В 2020 году компания продала лишь 179 054 автомобиля, когда как в 2023 году ей удалось продать три миллиона электрокара. Теперь BYD является лидером по продажам электромобилей в мире и даже на какое-то время обогнал по продажам компанию Илона Маска Tesla.

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