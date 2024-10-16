В Госдуме назвали провокацией фотографии «копеечных» цен в их столовой 

В управлении делами президента назвали цены в столовой Госдумы «соответствующими» ценам в других похожих заведениях общепита. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В самой нижней палате парламента распространившиеся в сети фотографии чека из думской столовой с «копеечными» ценами назвали провокацией.

«Проведенные аналитические работы за последние несколько кварталов 2023–2024 годов показывают, что цены на основные категории блюд в КП “Кремлевский” соответствуют ценам предприятий общественного питания, схожих по формату обслуживания и ассортименту с КП “Кремлевским”», — говорится в сообщении пресс-службы управделами.

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Ранее депутат от партии «Новые люди» Амир Хамитов сообщил, что в телеграм-каналах распространяется фотография чека, как утверждается, из столовой Госдумы, где обед из двух блюд с закуской и напитком стоит 150 рублей.

Хамитов назвал подобные публикации «провокациями», которые появляются «примерно раз в год». Их целью он назвал желание «показать, что у депутатов якобы особые ценовые условия».

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Его поддержал депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, который заявил, что подобные сообщения «создают ощущение спланированной акции по дискредитации Госдумы».

Хамитов также выложил фотографию чека за полноценный обед из шести позиций, который обошелся депутату в 600 рублей. Так, суп-пюре из цветной капусты с гренками стоил в думской столовой 140 рублей, картофельное пюре — 100 рублей, домашний биточек из курицы — 190 рублей, один помидор — 35 рублей, а огурец — 37 рублей. За плодово-ягодный напиток депутат заплатил 70 рублей, еще пять рублей стоил кусок хлеба.