Россия и Украина обвиняют друг друга в невозможности открыть курский гуманитарный коридор

Около двухсот жителей Суджи попросили открыть гуманитарный коридор, чтобы их близкие смогли выехать с подконтрольной ВСУ территории. Россия и Украина заявили о невозможности выполнить просьбу и обвинили в этом друг друга, сообщает Русская служба Би-би-си.

Гуманитарный коридор между Россией и Украиной попросили открыть еще в сентябре этого года, через полтора месяца после начала вторжения украинской армии в Курскую область. Тогда родственники проживающих в Судже людей отправили петицию Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому и в ООН.

Авторы письма получили ответ от российского Минобороны, подписанный замкомандира войсковой части 45880 Калгановым.

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«В настоящее время действующих гуманитарных коридоров между Российской Федерацией и Украиной нет, руководство Украины на диалог по их открытию не идет, — говорится в документе. Обеспечить эвакуацию граждан, находящихся на территории Суджанского района Курской области, в безопасные районы Российской Федерации в одностороннем порядке не представляется возможным», — сказано в письме.

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В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Украине ответил, что открытие гуманитарного коридора невозможно, поскольку российская сторона отказалась от его открытия и «не выходит на контакт с украинской стороной и международными организациями с целью обсуждения вышеупомянутой возможности».

Как пишет Русская служба Би-би-си, в документе также говорится, что украинский МИД обратился в ООН и «Красный крест» с просьбой «присоединиться к мерам гуманитарного реагирования» и следить за соблюдением принципов международного гуманитарного права.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук писала в своем телеграм-канале, что Украина готова открыть гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц как в Россию, так и в Украину.