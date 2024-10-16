Ученые разработали экологичный огнестойкий материал

Российские и китайские ученые в рамках совместного исследования разработали экологичный огнестойкий материал. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Polymers.

Отмечается, что исследование было проведено учеными Университета науки и технологий города Хэфэй (Китай), Новосибирского государственного университета (НГУ) и Волгоградского государственного технического университета под общим руководством Института химической кинетики и горения имени В. В. Воеводского (ИХКГ СО РАН). Ученые исследовали влияние содержащих фосфор природных соединений на горючесть.

Природа перестала справляться с экологическим ущербом человека Это оказалось сюрпризом для ученых, которые теперь прогнозируют, что необратимые климатические изменения произойдут гораздо раньше Мир 5 минут чтения

Результаты исследования показали, что эти соединения хоть и содержат меньше фосфора, чем синтетические аналоги, но по-прежнему эффективно снижают воспламеняемость материалов.

«Горючесть эпоксидной смолы является важной проблемой, поскольку ее горение сопровождается высоким тепловыделением и образованием токсичных летучих продуктов. Добавление различных огнезащитных добавок на основе металлов, кремния, бора, углерода, азота и фосфора к эпоксидной смоле может помочь решить эту проблему», — говорится в исследовании.

Миллиардер против Один из богатейших людей Сибири выступает против войны, поддерживает оппозиционеров и продолжает жить и работать в России Политика 13 минут чтения

Как отметил заведующий кафедрой «Общая и неорганическая химия» ВолгГТУ Олег Тужиков, сочетание фосфорсодержащих природных соединений с наноструктурами не только позволило снизить горючесть полимерных композиционных материалов, но и способствовало улучшению их физико-механических свойств.

«Достаточно вспомнить пожары в баре «Хромая лошадь» и больших торговых центрах. Использование в конструкциях легковоспламеняемых полимеров существенно увеличивает вероятность возникновения и распространения пожара», — сказал он.

Как отметили в ВолгГТУ, особенностью их исследований является фокус на доступном сырье, которое, по их мнению, может облегчить промышленное внедрение разработок и снизить его стоимость.

Отмечается, что еще с 1960 годов в ВолгГТУ работают над созданием огнестойких полимеров и ищут новые решения в этой области.