СМИ: Украина теряет рычаг давления на Россию в Курской области

Россия вернула около четверти части территории под Курском, занятой с начала августа украинскими войсками. Создана угроза планам Киева удерживать территорию, которую Украина рассматривает как «важнейший рычаг давления на Москву» для начала «переговоров о прекращении войны», сообщила The New York Times со ссылкой на военных экспертов.

В последние дни российские войска предприняли несколько атак с целью вытеснить украинские войска с захваченной территории в западной части Курской области, пишет газета. Журналисты ссылаются на карты украинского проекта DeepState, составленные с использованием спутниковых снимков и видеозаписей боев. Карты показывают, что российские войска «вбили клин в западную часть украинского выступа, отбив по меньшей мере три деревни». Представители DeepState сообщили, что ВСУ «принимают меры по стабилизации, но вернуть утраченное чрезвычайно сложно».

Военный аналитик финского проекта Black Bird Эмиль Кастехельми сказал журналистам, что некоторым подразделениям российских войск «удалось продвинуться относительно далеко в украинский тыл, что вызвало проблемы и потери для Украины». По его словам, России удалось сократить площадь контролируемой ВСУ территории Курской области с 400 до 300 квадратных миль.

Контратаки российских войск постепенно снижают политическую значимость контролируемого Украиной района под Курском, сказал Кастехельми. Если тенденция сохранится, украинцам, возможно, «придется пересмотреть свое присутствие в этом районе и будущее всей операции», — заявил NYT военный аналитик. По его мнению, ВСУ не построили в этом районе «крупномасштабных укреплений», и западный фланг представляет собой «относительно открытую местность» с небольшим количеством пригодных для обороны населенных пунктов.

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Журналисты процитировали президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего полтора месяца назад наступление в Курской области одним из «этапов завершения войны». NYT обратила внимание, что 14 октября украинский президент сообщил о длящихся пять дней попытках российских войск «прорвать оборону в районе Курска». По его словам, украинские войска «держатся и контратакуют».

NYT сослалась на анонимного высокопоставленного американского военного, предположившего две недели назад, что Украина сможет удерживать свои позиции в Курской области «несколько месяцев и, возможно, дольше». По его мнению, российские войска страдают от проблем с материально-техническим обеспечением и «дезорганизацией структуры командования в этом районе».

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Журналисты процитировали представителей американского Института изучения войны, предположивших , что российские военные стараются успеть достичь результата до того, как дождливая погода сделает местность непригодной для наступления с использованием бронетехники.

Украине не удалось достичь одной из двух главных целей наступления под Курском, — «заставить Кремль отвести войска с других участков фронта», — пишет NYT. Второй целью являлось стремление «вынудить Москву сесть за стол переговоров» в рамках так называемого «плана победы». Но Кремль пока не проявил готовности к переговорам, пока «одерживает верх на поле боя», сообщила газета.