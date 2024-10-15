Участникам войны и их детям отдадут в вузах места сирот

Министерство образования и науки собирается обязать вузы передавать участникам войны с Украиной и их детям незанятые места сирот или людей с инвалидностью. На публикацию проекта приказа ведомства о правилах приема на бакалавриат, специалитет и магистратуру обратило внимание издание «Гроза».

Согласно документу, если высшее учебное заведение будет недобирать поступающих по специально выделяемой квоте для сирот и людей с инвалидностью (10% бюджетных мест), — оно обязано отдать оставшиеся места ветеранам «специальной военной операции» и «членам их семей». При этом для участников войны и их детей сохраняется собственная квота — отдельные 10% бюджетных мест.

Сейчас действуют правила приема в вузы, согласно которым незаполненные в рамках квоты для сирот и людей с инвалидностью места отдают в общий конкурс.

Минобрнауки также предлагает дать участникам войны и их детям право вместо учета баллов ЕГЭ сдавать вступительные экзамены вуза. Сейчас такое право есть у людей с инвалидностью, выпускников школ из Белгородской, Брянской и Курской областей, жителей оккупированных территорий Украины и иностранцев. Таким образом «ветераны СВО» и их дети получат особые условия не только по «отдельной квоте», но и в рамках общего конкурса, пишет «Гроза».

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В 2024 году по квоте для «участников СВО» в российские вузы поступили около 14 900 человек. Это на 6300 больше, чем в 2023-м. Каждый третий из поступивших в крупные вузы по квоте для военных сумел пройти через приемную комиссию без экзаменов, а у 70% баллы ЕГЭ оказались ниже необходимых.