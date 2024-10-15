Мать оштрафовали за отказ отправить сына-школьника на военные сборы

Березовский городской суд оштрафовал жительницу поселка Старопышминск Свердловской области Яну Лисицину на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации армии» из-за того, что она отказалась отправить своего 16-летнего сына Ивана на военные сборы. Об этом сообщает «Новая газета».

Как пишет издание, Иван учится в 11 классе в гимназии № 5 в городе Березовский. Женщина рассказала, что еще в 10 классе ученикам ввели начальную военную подготовку, от которой семья решила отказаться.

«У Вани действительно есть убеждения: он юноша демократических взглядов, с развитым критическим мышлением. Он даже на АГС-то (альтернативная гражданская служба — Прим. «Холода») идти не хочет — говорит, что у него в планах поступать в Уральский федеральный университет, учиться на инженера», — рассказала женщина.

Природа перестала справляться с экологическим ущербом человека Это оказалось сюрпризом для ученых, которые теперь прогнозируют, что необратимые климатические изменения произойдут гораздо раньше Мир 5 минут чтения

Лисицина написала заявление на имя директора школы, чтобы для ее сына составили индивидуальный план обучения, но в ответ ей пригрозили тем, что Ивана не переведут в 11 класс. После этого женщина написала еще несколько заявлений.

«На заявления… следовали ответы, в которых нам говорили: “Для перехода на обучение по индивидуальному учебному плану необходимо подать заявление на имя директора”. И это отвечал директор!», — рассказала женщина.

Миллиардер против Один из богатейших людей Сибири выступает против войны, поддерживает оппозиционеров и продолжает жить и работать в России Политика 13 минут чтения

Вскоре она связалась с правозащитниками из «Солдатских матерей», которые посоветовали жаловаться в прокуратуру и уполномоченному по правам человека в Свердловской области.

В мае этого года Лисицину вызвали в управление образования, где ей заявили, что женщина «плохо влияет на сына» и пригрозили отобрать ребенка. Присутствовавший на встрече военком назвал Ивана уклонистом, который «не хочет защищать страну».

Ивану составили индивидуальный план, однако он, по словам его матери, «целиком состоял из военной тематики и в том числе предусматривал стрельбы». В сентябре Лисициной позвонили из полиции и пригласили на встречу. Там ей заявили, что еще три месяца назад на нее было заведено дело о «дискредитации». «Сначала хотели завести уголовное дело о “фейках”, но оснований для этого не нашли», — добавила женщина.

С Лисициной также поговорил сотрудник ФСБ, после чего она отправилась в суд, но заседание не состоялось. 7 октября по совету юристов женщина не пошла на заседание, где суд принял решение ее оштрафовать.