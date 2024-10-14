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Общество

Российский спецназовец рассказал о потерях с первых минут вторжения в Украину

20:23 14.10.2024

Российская армия начала нести боевые потери с первых минут вторжения в Украину зимой 2022 года, рассказал в интервью ТАСС старший сержант бригады спецназначения Главного разведывательного управления Минобороны Дмитрий Кузьмичев.

По словам спецназовца, «первые потери среди российских военных» он увидел уже через десять минут после пересечения границы с Украиной 24 февраля 2022 года. На второй день боевых действий Кузьмичев сам оказался ранен. На третьи сутки его вывезли в Москву самолетом, рассказал ТАСС военный. Кузьмичева доставили в институт нейрохирургии имени Бурденко, где провели реконструкцию раненной кисти и восстановили поврежденный палец.

Старший сержант признался: 23 февраля его «посещали мысли» о том, что не успел написать завещание. «Это то, о чем я больше всего сожалел, потому что понимал каждой клеточкой своего организма, что будет очень много горя по всей стране», — добавил Кузьмичев.

Старший сержант уволился из своего подразделения сразу по истечению контракта, в сентябре 2022 года. Кузьмичев объяснил свое решение потребностью заботиться о больном отце, у которого случился инсульт. Сейчас бывший спецназовец ГРУ сотрудничает с фондом племянницы Владимира Путина Анны Цивилевой «Защитники Отечества», руководя тремя подростковыми клубами Новгородского Дома молодежи и проводя «уроки мужества» в школах.

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Официально российское Минобороны называло цифры потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину единственный раз — в сентябре 2022 года. Тогда глава ведомства Сергей Шойгу заявил о гибели 5937 военных. Весной 2024 года официальный представитель администрации президента Дмитрий Песков объяснил отсутствие публичной информации о потерях армии законом о гостайне.

Независимый подсчет потерь, который ведут «Медиазона», Русская служба «Би-би-си» и «Медуза», показывает, что, по данным на 11 октября 2024 года, российская сторона потеряла погибшими как минимум 72 899 человек. 

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