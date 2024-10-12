Google и Meta обвинили в содействии российской цензуре

Немецкая некоммерческая организация JX Fund опубликовала отчет о российских независимых СМИ, в котором сказано, что Google, Apple, Meta и TikTok продолжают соблюдать российскую политику в отношении СМИ в ущерб свободе слова.

В исследовании говорится, что технологические гиганты отдают приоритет доходам, таким образом становясь «союзниками российского государства, а не независимых СМИ».

«​​Независимым российским СМИ в изгнании приходится не только обеспечивать доступ к независимому контенту для своей аудитории, но и защищать свои сервисы и продукты от санкций со стороны технологических гигантов. Постоянная борьба с модераторами платформ отнимает время и ресурсы независимых СМИ, отвлекая их от работы над качественной независимой журналистикой», — утверждается в отчете.

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Также в документе сказано, что за последний год цензура в России достигла «беспрецедентного уровня». В качестве обоснования этому утверждению авторы отчета приводят в пример замедление YouTube, блокировку VPN-сервисов и мессенджера Signal, а также тестирование блокировки Telegram. Кроме того, Кремль, по мнению аналитиков, «продолжает манипулировать онлайн-пространством и насаждать пропагандистские нарративы в России и за рубежом».

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В отчете говорится, что несмотря на появление новых технологических решений для обхода цензуры и блокировок, некоторые из которых разработали сами СМИ, у российской пропаганды все равно остается достаточно возможностей для влияния на население.

Кроме того, авторы отчета пишут, что материалы независимых журналистов помогают множеству заинтересованных сторон в «отслеживании международной преступности, разоблачении национальных и зарубежных дезинформационных кампаний Кремля, и выявлении угроз безопасности со стороны российского государства в Европе».