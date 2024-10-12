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Общество

Преподаватель выволок студентку по полу из аудитории

15:36 12.10.2024

Преподаватель русского языка в хабаровском техникуме транспортных технологий Сергей Павлович во время пары выволок свою студентку из аудитории, протащив ее по полу. Об этом сообщают телеграм-каналы Shot и Baza.

По данным Shot, свидетели происшествия рассказали две разные версии произошедшего. По одной из них, преподаватель разозлился из-за неправильного ответа студентки, по другой — учащиеся сами попытались сорвать занятие.

Baza пишет, что студентки во время пары начали мяукать, кукарекать и орать. «У меня много групп, но эта самая ужасная», — рассказал телеграм-каналу преподаватель. Он добавил, что учащиеся «всегда доводили его». По словам преподавателя, он неоднократно жаловался на группу и писал на учащихся докладные.

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По данным телеграм-канала, Сергей Павлович сначала велел студентке выйти из аудитории, но после того, как она осталась в классе, он схватил ее за рукав и выволок за дверь. Baza отмечает, что на 14 октября в техникуме назначен педсовет, а его сотрудники «на ушах» из-за того, что видео распространилось в соцсетях.

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Мать одной из студенток техникума рассказала «Газете.ру», что ранее педагог позволял себе хватать учениц за шею и оскорблять их. При этом, как утверждает женщина, ученикам запретили рассказывать кому-либо о произошедшем.

«После этого инцидента все [учащиеся] пошли к завучу, директора не было на месте. Завуч пошла к педагогу, переговорила. С детей взяла объяснительные, почему это произошло, заставила их молчать. Она попросила это никуда не выкладывать, никому ничего не сообщать. С девочкой связался Следственный комитет, она снимает побои», — рассказала мать одной из учениц.

В управлении Следственного комитета по Хабаровскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В пресс-релизе сказано, что студентке 17 лет.

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