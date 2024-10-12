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Общество

Родителям порекомендовали мотивировать детей играть в грязи

12:39 12.10.2024

Руководитель организации Outdoor Play and Learning (OPAL), которая помогает школам улучшать условия для детских игр, Майкл Фоллет заявил, что грязь — важный игровой элемент для ребенка. С ним согласны и другие эксперты — в частности, ученые, изучающие детскую психологию, и биологи. Они отмечают, что детские игровые пространства делают все более стерильными, тем самым лишая детей шанса сблизиться с природой. Об этом сообщает The Guardian. 

По словам психологов, дело не только в грязи, но и в том, что у детей все меньше неструктурированных игр на свежем воздухе. Если в прошлом дети больше играли с грязью и свободно проводили время на улице, то сейчас их игровое время стало более организованным и ограниченным, а игровые пространства стерильными. 

«Снижение числа детей, пачкающихся в грязи, — это наша попытка предотвратить риски. Мы хотим, чтобы наши дети были чистые и в безопасности, но из-за этого мы мешаем делать детям то, что они делают естественным образом», — заявила Хелен Додд, профессор детской психологии в Эксетерском университете. 

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Додд также рассказала о том, что существует целое исследование, посвященное пользе игр с грязью. Это исследование провел Институт природных ресурсов Финляндии. Ученые пришли к выводу, что играть с грязью полезно с биологической точки зрения — это укрепляет иммунитет, поскольку повышает разнообразие микробов в нашем организме, в то время как городской стиль жизни и недостаточный контакт с природой уменьшают разнообразие и могут приводить к развитию диабета, аллергий и иммунных заболеваний.

Более того, некоторые дети испытывают проблемы с сенсорикой: им не нравится текстура предметов и не нравится трогать некоторые вещи. Это может быть связано с тем, что детей держат в чрезмерной чистоте и в недостаточном контакте с природой. 

Однако положительно к играм в грязи относятся далеко не все. 2 октября 2024 года Начальная школа в Северном Девоне попала в заголовки газет после того, как открыла площадку для игр в грязи. Руководству пришлось извиняться перед родителями, чьи дети ушли домой грязными после очень сильного ливня.

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