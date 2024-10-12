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Общество

Россияне стали читать больше любовных романов

14:09 12.10.2024

Продажи российских любовных романов за девять месяцев 2024 года выросли почти на 40%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику сети магазинов «Читай город».

Наибольший интерес читатели проявили к книгам Анны Джейн, Аси Лавринович и Аны Шерри. РБК отмечает, что любовная проза стала самым быстрорастущим жанром по динамике продаж.

«Большую часть читателей сегодня составляют те, для кого чтение — способ уйти от негативных событий, расслабиться, побыть наедине с собой. Сентиментальная проза закрывает эту потребность, позволяя погрузиться в романтические и эмоционально насыщенные сюжеты», — рассказали в пресс-службе «Читай города». Там добавили, что основными читателями любовных романов являются женщины. Их доля среди читателей таких книг составляет 70%.

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Далее в рейтинге идут российская фантастика, детективы и связанная с психологией литература. Глава художественной редакции «Эксмо» Евгений Соловьев добавил, что, помимо романов, также выросли продажи фольклора, мемуаров и биографий. В издательской группе «Альпина» заявили, что продажи художественной литературы выросли в среднем на 35%.

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В то же время, как сообщает РБК, читатели стали меньше покупать манги, фантастику для детей, комиксы и историческую российскую прозу. В «Альпине» обратили внимание на снижение интереса к книгам об инвестициях и финансах. Издательство объяснило это «негативной динамикой на российском фондовом рынке и высокими процентными ставками».

Кроме того, РБК приводит статистику по росту цен на книги. Так, в «Читай городе» заявили о незначительном повышении цен — примерно на 2%. В то же время «Библио-Глобус» рассказал о росте стоимости книг до 25%. Такую динамику в магазине объяснили «изменением расценок поставщиков» и «новыми правилами рынка».

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