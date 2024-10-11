Заболевания сердца повышают риск развития деменции

Американская кардиологическая ассоциация (АНА) опубликовала отчет, в котором сказано, что заболевания сердечно-сосудистой системы повышают риск развития деменции. Об этом сообщает CNN.

«Деменция обычно рассматривается как неизлечимая и беспощадная болезнь, которую невозможно предотвратить. Однако данные свидетельствуют о том, что ведение здорового образа жизни, а также раннее выявление и лечение факторов риска сосудистых заболеваний могут помочь сохранить нормальную работу мозга и снизить риск развития деменции», — заявил Фернандо Тестаи, профессор неврологии и реабилитации в Медицинском колледже Иллинойсского университета в Чикаго.

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По данным кардиологической ассоциации, почти 130 миллионов взрослых в США страдают той или иной формой сердечно-сосудистых заболеваний. Ишемическая болезнь сердца является основной причиной смерти в мире, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В то же время заболевание влияет на работу мозга. Сужение артерий, которое происходит при ишемической болезни сердца и высоком кровяном давлении, может уменьшить приток крови и вызвать повреждение мелких кровеносных сосудов в мозге, что приводит к когнитивным нарушениям. Наличие ишемической болезни сердца повышает риск будущей деменции на 27%, утверждают в АНА.

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Кроме того, в результате сердечного приступа до 50% выживших людей испытывают потерю функций мозга, а у некоторых это переходит в когнитивные нарушения.

Авторы отчета отмечают, что сердечная недостаточность — более тяжелое заболевание сердца, при которой сердце слишком слабо, чтобы перекачивать достаточно крови и кислорода к органам тела. До 81% людей с сердечной недостаточностью могут иметь некоторую форму когнитивного снижения, которое влияет на их память, язык или способность думать и планировать.

Также когнитивные нарушения может вызвать фибрилляция предсердий, которая является основной причиной инсульта в США. У людей, страдающих этим заболеванием, могут происходить микрокровоизлияния в мозг, что приводит к снижению когнитивных способностей. «Фактически, у людей с мерцательной фибрилляцией предсердий проблем с памятью или мышлением на 39% выше», — пишет CNN.

Эндрю Фримен, директор по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и оздоровлению в National Jewish Health в Денвере отметил, что регулярные осмотры и ежедневный прием назначенных лекарств имеют решающее значение в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако их воздействие имеет предел, поэтому, по словам Фримена, необходимо позаботиться о нормальном отдыхе, придерживаться здорового питания, снизить уровень стресса и заниматься спортом.