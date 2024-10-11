Космонавт опубликовал снятое из космоса видео с полярным сиянием

Российский космонавт Иван Вагнер поделился видео с полярным сиянием, за которым он вместе с командой наблюдал, пролетая через Бразильскую магнитную аномалию. Видео он опубликовал на своей странице во «Вконтакте».

По его словам, верхние слои атмосферы «продолжают полыхать» от столкновения магнитосферы с солнечным ветром.

Видео: Иван Вагнер/ VK

«Полярное сияние не просто продолжается, оно усилилось! Такого яркого сияния и настолько мощного красного свечения ни я, ни мои коллеги, у которых за плечами три полета, еще не видели. Потрясающая игра красок!» — подписал он свою публикацию.

Вагнер сейчас находится на Международной космической станции. 10 октября он и его коллеги наблюдали за северным сиянием над Россией.

«Октябрь продолжает радовать жителей многих регионов России северным сиянием. Мы на МКС не можем не делиться такой красотой. А кто из вас и где уже успел поймать свою Аврору в этом году?» — написал он в соцсети.

В ответ пользователи в комментариях стали делиться, что увидели северное сияние в Перми и Пинежском районе на Крайнем Севере.

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Полярные сияния, которые жители России и других стран могут наблюдать в октябре стали последствиями мощных вспышек на Солнце. Самой мощной в текущем цикле солнечной активности стала вспышка 3 октября, которая длилась 28 минут и вызвала серьезные помехи в работе коротковолновых радиосигналов в ряде регионов.

Мощные вспышки вызвали сильные магнитные бури на Земле. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев 10 октября сообщил РИА «Новости», что на планете ожидается усиление магнитной бури.