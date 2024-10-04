В России можно будет увидеть полярное сияние

Жители Земли около полудня 4 октября столкнулись с магнитными бурями, которые продлятся до четырех суток. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По его словам, бури достигнут двух-трех баллов по пятибалльной шкале. «Вероятность бурь высшего пятого уровня оценивается как 8%», — добавил Богачев.

В течение четырех дней геомагнитных событий люди смогут увидеть полярное сияние, сказал Богачев. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такой шанс может выпасть и жителям Москвы в ночь на 6 октября.

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«В пятницу четвертого и в субботу пятого октября в столице будет облачная погода, пойдут дожди. Но в ночь на воскресенье 6 октября, скорее всего, развиднеется, будет облачно с прояснениями. Такой ясной погоды, как накануне, уже ждать не стоит. Но вероятность, хоть и небольшая, того, что жители Москвы смогут увидеть над городом полярное сияние, все-таки есть», — сказал он в интервью «Российской газете».

К наблюдению за полярным сиянием готовятся и в Омске. «Наблюдаем полярные сияния в ночь с субботы на воскресенье! Не исключены новые выбросы в ближайшие дни», — написал во «Вконтакте» руководитель Омского планетария Владимир Крупко 4 октября.

Магнитные бури стали последствиями двух мощных вспышек на Солнце, которые произошли 2 и 3 октября. Сообщалось, что мощность первой вспышки составила X7.1, а второй — X9.0. Именно последняя вспышка, которая длилась 28 минут, стала самой мощной в текущем цикле солнечной активности и вызвала серьезные помехи в работе коротковолновых радиосигналов в ряде регионов. Ее мощь превзошла предыдущий максимум — вспышку класса X8.7, зафиксированную 14 мая.

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«Наиболее крупным по оценкам, однако, является второе облако плазмы, образованное вчерашней (от 3 октября) рекордной солнечной вспышкой. Согласно расчетам, оно столкнется с магнитным полем Земли завтра около 17 часов по московскому времени, на фоне все еще продолжающихся геомагнитных возмущений от первого удара. В настоящее время прогнозируется усиление бурь в результате второго удара до уровня 3 с отдельными всплесками до 4» — сказал Богачев.

Солнечные вспышки представляют собой внезапные и мощные выбросы энергии с поверхности Солнца. Именно этот процесс вызывает магнитные бури на Земле. Солнечные вспышки делятся на пять классов по мощности рентгеновского излучения: Х — самые мощные, М — средние, С — слабые, А и В — почти незаметные.