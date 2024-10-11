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Общество

В Вологде поставят памятники Сталину и Ивану Грозному

12:35 11.10.2024

В Вологде установят памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По его словам, установка монумента Сталину станет реакцией властей региона на «запрос» со стороны общественности. «При всем понимании неоднозначной интерпретации роли личности, мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею, потому что наша история — это единая и неделимая цепь взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса, каждое из которых формировало силу, дух и волю нашего великого народа», — написал Филимонов.

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Он также сообщил, что монумент будет установлен на территории дома-музея «Вологодская ссылка», в котором Сталин проживал в ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912 года. По словам губернатора, работы по изготовлению памятника находятся на завершающем этапе.

Как пишет Филимонов, кроме памятника Сталину в Вологде также планируется установить статую царя Ивана Грозного. Фотографию ее уменьшенной версии губернатор опубликовал вместе с постом.

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«Тяжелая, основательная, а в реальную величину будет ещё грандиозней», пообещал Филимонов, отметив, что «установка памятника Иоанну Васильевичу более чем логична в Вологде, потому что фигура Ивана Грозного неотъемлемо связана с Вологдой и историей нашей области».

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