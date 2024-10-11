Россияне вывели за рубеж вдвое меньше средств по сравнению с 2022 годом

За восемь месяцев 2024 года россияне вывели за рубеж 527,2 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Центрального банка России по операциям сектора «домашние хозяйства».

По данным издания, в 2022 году сумма денежных средств, отправленных из России за рубеж составила 1,02 триллиона рублей. В 2023 году этот показатель снизился почти на 40% — до 613,1 миллиарда рублей.

При этом сумма денег, которые россияне хранят в иностранных банках, растет на протяжении последних трех лет. Так, к сентябрю 2022 года россияне хранили за рубежом валюту на сумму 2,76 триллиона рублей, а к сентябрю этого года — уже 7,2 триллиона рублей.

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Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец отмечает, что безоговорочно доверять данным Центробанка не стоит. В качестве причины она указывает на изменение курса рубля в течение последних трех лет, что влияет на конечные цифры. Также, по словам Донец, после начала войны в Украине Центробанк не имеет связи с внешними банками. Регулятор владеет информацией, в каком количестве россияне выводят деньги из страны, однако дальнейшая судьба средств ему неизвестна.

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Директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Полухин считает, что россияне могут увеличивать объем хранимых за рубежом сбережений с помощью криптовалюты или источников вне России.

В свою очередь, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-траст» Олег Абелев отмечает, что в последнее время вывести средства за границу стало сложнее из-за проблем с переводами. По мнению Полухина, эти проблемы вызваны как санкционным давлением, так и внутренними факторами. Он добавил, что те, кто хотели вывести средства за рубеж, уже это сделали в 2022-2023 годах.

Кроме того, по словам Донец, россияне стали меньше выводить средства из-за повышения ставок по рублевым вкладам и роста транзакционных издержек. Эксперты заключили, что в дальнейшем отток средств из России продолжит снижаться.