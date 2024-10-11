Группа крови влияет на риск раннего инсульта

Группа ученых под руководством Стивена Киттнера из Мэрилендского университета выяснила, что у людей со второй группой крови (А) повышается риск перенести инсульт до 60 лет. Об этом сообщает ScienceAlert.

Первые исследования в этой области провели еще в 2022 году. Тогда ученые выявили связь между подгруппой крови А1 и ранним возникновением инсульта. Для этого ученые проанализировали данные 48 генетических исследований, в которых принимали участие в общей сложности 17 тысяч человек, перенесших инсульт, и около 600 тысяч человек, не столкнувшихся с этим заболеванием. Все участники были в возрасте от 18 до 59 лет.

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Последующий эксперимент показал, что у людей со второй группой крови вероятность инсульта в возрасте до 60 лет была на 16% выше, чем у людей с другими группами крови. В то же время у людей с подгруппой крови 01 (первая группа) риск был ниже на 12%.

Киттнер заявил, что ученые до сих пор не знают, с чем именно связана такая статистика. «Скорее всего, это связано с факторами свертываемости крови, такими как тромбоциты и клетки, покрывающие кровеносные сосуды, а также с белками, которые играют роль в развитии тромбов», — предположил ученый.

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По его словам, ученым необходимо провести дополнительные исследования, чтобы установить возможные причины повышенного риска инсульта. В то же время Киттнер добавил, что в более старших возрастных группах риск возникновения инсульта у людей со второй группой крови оказался «незначительным». Это, как утверждает исследователь, может говорить о том, что инсульты, которые случаются в раннем возрасте, могут иметь другой механизм, чем те, которые происходят позже.

Авторы исследования пишут, что инсульты у молодых людей реже вызваны накоплением жировых отложений в артериях (процесс, называемый атеросклерозом) и чаще — факторами, связанными с образованием тромбов.