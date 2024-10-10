СМИ: сотрудникам федерального канала задержали зарплату из-за хакерской атаки

Сотрудники Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) не получат зарплату в установленные сроки из-за последствий хакерской атаки 7 октября. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что зарплата сотрудникам медиахолдинга обычно начисляется 10 числа. В этом месяце как минимум сто сотрудников не получат ее вовремя. Руководство ВГТРК объяснило задержку проблемами из-за хакерской атаки в ночь на 7 октября, которая парализовала работу вещания и внутренних сервисов компании.

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Точную дату выплат руководство не сообщило. По данным телеграм-канала, зарплату также задерживают сотрудникам канала «Москва 24».

Утром 7 октября стали появляться первые жалобы на сбои в работе телеканалов «Россия-1», «Россия-24», «Культура», «Карусель», а также радио «Вести FM» и сервис «Смотрим». Источник Газеты.ru сообщал, что в офисах ВГТРК не работал интернет и телефония. По его словам, проблема была «очень серьезной», так как хакеры «стерли все с серверов, включая резервные копии», а на восстановление потребуется много времени.

Руководство ВГТРК в свою очередь сообщило, что хакерская атака на онлайн-сервисы ВГТРК не нанесла «существенного урона» работе медиахолдинга. Тем не менее, произошедшее там назвали «беспрецедентной хакерской атакой».

В РБК-Украина позже написали, что ответственность за кибератаку взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группировка Sudo rm-RF, «которая уже неоднократно мощно била по РФ». Хакеры назвали свои действия «подарком российскому диктатору Владимиру Путину в его день рождения».