Хакеры парализовали работу онлайн-сервисов одного из крупнейших медиахолдингов России

Онлайн-сервисы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) подверглись «беспрецедентной хакерской атаке» в ночь на 7 октября. Об этом сообщила пресс-служба медиахолдинга в разговоре с ТАСС.

По данным РБК-Украина, ответственность за кибератаку взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группировка Sudo rm-RF, «которая уже неоднократно мощно била по РФ» . Отмечается, что кибератака в ночь на 7 октября — это «подарок российскому диктатору Владимиру Путину в его день рождения».

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Утром 7 октября в соцсетях и на сайте Downdetector.ru россияне стали массово жаловаться на перебои в работе телеканалов «Россия-1», «Россия-24», «Культура», «Карусель», а также радио «Вести FM» и сервис «Смотрим».

«Весь новостийный комплекс „России 1“ на Ямском поле с 5 утра не работает. Полетел центральный контроллер и все сервера. Выпускные бригады выехали на Шаболовку», — написал читатель телеграм-канала журналиста Александра Плющева.

О сбое в работе «России 1» также сообщило «Агентство». В издании обратили внимание, что в выпуске в 11:00 у ведущего новостной программы плохо работал микрофон. По данным издания, из-за кибератаки проблемы начались и на телеканале «Россия 24». «Агентство» пишет, что с 6:00 до 10:25 «телеканал показывал только архивные видео, в частности про Крым».

«Вместо утренних выпусков новостей вещатель показал документальный фильм «Война за память» 2020 года. Также в эфир вышел один из выпусков программы “А вот был случай на войне”, в которой российские военные рассказывают о жизни на фронте. Первые новости появились только в 10:25, когда телеканал показал сюжет из “освобожденного” Угледара», — сообщили в «Агентстве».

Издание отмечает, что в прошлый понедельник, 30 сентября, новостные сюжеты выходили на «России-24» каждые полчаса с самого утра.

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По данным источника Газеты.ru, утром в офисах ВГТРК не работал интернет и телефония. «Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 6 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени», — сказал источник Газеты.ru.

Позже пресс-служба ВГТРК сообщила ТАСС, что хакерская атака на онлайн-сервисы ВГТРК не нанесла «существенного урона» работе медиахолдинга.

«Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций холдинга, все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет. Специалисты холдинга ведут работу над устранением последствий этого вредоносного вмешательства», — сообщили в пресс-службе.

На произошедшее отреагировала и представительница МИД России Мария Захарова. Она обвинила «защитников прав журналистов и свободы слова», в частности Госдепартамент, ОБСЕ, «коллективный Брюссель» и Совет Европы, в игнорировании проблем, с которыми утром столкнулись сотрудники федеральных каналов.

«Вот все они должны были выступить в коллективным обращением относительно того, как недопустимо и как противоречит логике, здравому смыслу и всему международному праву подобные атаки. Но, как мы прекрасно понимаем, делать они этого не будут. Потому что они, уверена, что касается коллективного Запада, сидят и потирают руки», — заявила она журналистам.

По ее словам, российские федеральные СМИ для Запада «давно стали объектом настоящего нападения». «Мы знаем это, мы противодействуем им, и тогда, когда необходимо принимаем ответные меры», — сказала Захарова. Она отметила, что ведомство поднимет этот вопрос на международных площадках, таких как ООН и ЮНЕСКО.