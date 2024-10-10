Российские пропагандисты приписали Зеленскому покупку автомобиля Гитлера

Российское пропагандистское издание «Московский комсомолец» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский якобы купил парадный автомобиль диктатора Адольфа Гитлера за «астрономическую сумму». Летом похожий фейк появился и о первой леди страны Елене Зеленской. Она якобы купила новую модель Bugatti.

«Украинский лидер Владимир Зеленский приобрел автомобиль, принадлежавший немецкому фюреру Адольфу Гитлеру. Мерседес использовался им на параде в Берлине после капитуляции Франции в 1940 году», — пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на некое издание Seattle Tribune.

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Кроме того, российское СМИ сообщило, что автомобиль в начале октября якобы видели в центре Киева. «На нем Зеленский прибыл к зданию администрации на ул. Банковой», — говорится в статье.

Пропагандисты не назвали точную сумму «покупки», но, ссылаясь на экспертов, написали, что Mercedes-Benz 770k мог обойтись Зеленскому в 15 миллионов долларов.

The Insider пишет, что сайт Seattle Tribune был зарегистрирован несколько дней назад и уточняет, что 3 октября этого года там еще не было опубликовано ни одного материала.

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Кроме того, издание отмечает, что автомобиль Гитлера в феврале 2022 года купил австралиец Клайв Палмер для своего будущего автомобильного музея. Газета The Times тогда сообщала, что до этого машина принадлежала российскому магнату, который купил ее более чем за семь миллионов долларов. Позже Палмер отрицал, что приобрел машину фюрера. Это произошло после того, как на родине его заподозрили в прославлении нацизма и нарушении санкционного режима в отношении России.

В начале июля российские пропагандистские издания сообщили, что Елена Зеленская якобы купила гиперкар Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Источником фейковой новости тогда также был созданный за несколько дней до публикации якобы французский портал Vérité Сachée, название которого переводится как «Скрытая правда». Большинство статей там написаны искусственным интеллектом.