Срочник в Челябинске получил 300 тысяч рублей за несуществующий контракт с Минобороны 

В Челябинске 20-летний срочник и двое его сослуживцев получили единовременные выплаты в размере 305 тысяч рублей за контракт с Минобороны, который они не подписывали и не видели. Мать одного из них опасается, что теперь их насильно отправят воевать в Украину, пишет портал «Чита.ru».

В интервью порталу жительница Челябинска Татьяна рассказала, что ее сына Игоря (имя изменено) призвали на срочную службу в мае 2024 года. Сейчас 20-летний парень служит в медбатальоне, где занимается сопровождением раненых на железной дороге.

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«На прошлой неделе ребята ему сказали, мол, видели твое имя в приказе на контракт. И у нас сразу возник вопрос: может быть, просто ошибка? Может быть, эти ребята его фамилию неправильно прочитали? А они говорят: “Если в течение десяти дней деньги придут, значит, мы не ошиблись”. Проходит пять дней, и действительно деньги пришли», — рассказала Татьяна.

По ее словам, на карту Игоря поступило 305 тысяч рублей от Минтруда и соцзащиты Татарстана. В цели перевода было указано, что это «единовременная денежная выплата военнослужащим (в том числе солдатам срочной службы), которые подписали контракт через военкоматы республики или пункты отбора на военную службу по контракту 1-го разряда».

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Татьяна отметила, что такая выплата поступила еще двум сослуживцам Игоря. «Двое других ребят — детдомовцы, за них некому заступиться. Они пошли к старшему, им сказали: “Вы шумиху не поднимайте, никому не говорите, это все спишут”. Якобы произошел сбой в компьютере. А что, если приказ уже действительно есть?» — сказала она.

Сам Игорь сказал матери, что не подписывал контракт с Минобороны, поэтому Татьяна написала заявления в военную прокуратуру Челябинского гарнизона и военно-следственный отдел. В прокуратуре женщине сообщили, что рассмотрят документ в течение месяца. Теперь Татьяна опасается, что в течение этого времени троих срочников уже могут отправить воевать.

В интервью порталу юрист по делам призывников Алексей Табалов сказал, что такая ситуация могла быть как банальной ошибкой, так и подлогом.