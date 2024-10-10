Цели и задачи патриотического воспитания детей пропишут в законе

Власти работают над законопроектом о патриотическом воспитании. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к администрации президента. Издание пишет, что документ могут внести в Госдуму в весеннюю сессию 2025 года.

В законопроекте, как сообщается, подробно пропишут, что в России будут понимать под патриотическим воспитанием. «В нем будет прописан соответствующий понятийный аппарат, а также задачи, которые будут стоять перед органами власти в этой сфере», — пишут «Ведомости».

Один из собеседников издания рассказал, что в документе есть «пропагандистское обрамление». Кроме того, там будет прописано «кто и за что отвечает на федеральном и региональном уровнях в сфере патриотического воспитания».

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Молодежной политикой, по словам источника «Ведомостей», будет заниматься не только Росмолодежь. «Этим же занимается и Минспорт, и Минпросвещения, и фонд “Защитники Отечества”, и “Юнармия”. После появления законопроекта у этих ведомств и организаций появится нормативка, по которой нужно жить», — рассказал он.

Глава комитета Госдумы по молодежной политике единоросс Артем Метелев заявил изданию, что сейчас есть запрос на переосмысление патриотического воспитания. По его словам, необходимо «распаковать смыслы традиционных ценностей в конкретные формы взаимодействия, модели поведения, обеспечить необходимое нормативное регулирование».

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В сентябре группа депутатов и сенаторов уже внесли поправки в действующий закон о молодежной политике. Они предлагают дополнить закон новой статьей «Патриотическое воспитание молодежи», в которой будут перечислены полномочия органов власти в этой сфере.

В 2017 году власти уже пытались принять законопроект о патриотическом воспитании. В документе были прописаны понятия: «патриотизм», «Отечество», «патриотическое воспитание», а также говорилось о духовно-нравственном, гражданско-патриотическом, военно-патриотическом направлениях воспитания. Однако в марте 2023 года эту инициативу отклонили из-за того, что предлагаемые нормы «утратили свою актуальность».