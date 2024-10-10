EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Цели и задачи патриотического воспитания детей пропишут в законе

10:25 10.10.2024

Власти работают над законопроектом о патриотическом воспитании. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к администрации президента. Издание пишет, что документ могут внести в Госдуму в весеннюю сессию 2025 года. 

В законопроекте, как сообщается, подробно пропишут, что в России будут понимать под патриотическим воспитанием. «В нем будет прописан соответствующий понятийный аппарат, а также задачи, которые будут стоять перед органами власти в этой сфере», — пишут «Ведомости».

Один из собеседников издания рассказал, что в документе есть «пропагандистское обрамление». Кроме того, там будет прописано «кто и за что отвечает на федеральном и региональном уровнях в сфере патриотического воспитания». 

Я похоронил своего девятилетнего сына
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
Общество30 минут чтения

Молодежной политикой, по словам источника «Ведомостей», будет заниматься не только Росмолодежь. «Этим же занимается и Минспорт, и Минпросвещения, и фонд “Защитники Отечества”, и “Юнармия”. После появления законопроекта у этих ведомств и организаций появится нормативка, по которой нужно жить», — рассказал он. 

Глава комитета Госдумы по молодежной политике единоросс Артем Метелев заявил изданию, что сейчас есть запрос на переосмысление патриотического воспитания. По его словам, необходимо «распаковать смыслы традиционных ценностей в конкретные формы взаимодействия, модели поведения, обеспечить необходимое нормативное регулирование». 

«Мышцу счастья» можно натренировать
«Мышцу счастья» можно натренировать
Шесть простых упражнений, чтобы почувствовать себя лучше при тревоге и депрессии
Мир5 минут чтения

В сентябре группа депутатов и сенаторов уже внесли поправки в действующий закон о молодежной политике. Они предлагают дополнить закон новой статьей «Патриотическое воспитание молодежи», в которой будут перечислены полномочия органов власти в этой сфере.

В 2017 году власти уже пытались принять законопроект о патриотическом воспитании. В документе были прописаны понятия: «патриотизм», «Отечество», «патриотическое воспитание», а также говорилось о духовно-нравственном, гражданско-патриотическом, военно-патриотическом направлениях воспитания. Однако в марте 2023 года эту инициативу отклонили из-за того, что предлагаемые нормы «утратили свою актуальность».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
30 минут чтения
«Мышцу счастья» можно натренировать
Мир
«Мышцу счастья» можно натренировать
Шесть простых упражнений, чтобы почувствовать себя лучше при тревоге и депрессии
5 минут чтения
Мне 32 года, и я считаю себя старой
Общество
Мне 32 года, и я считаю себя старой
Я боюсь не добиться успеха, а времени остается все меньше
16 минут чтения
«Американская мечта» все еще недоступна
Мир
«Американская мечта» все еще недоступна
Среднестатистический американец не сможет воплотить ее, даже сложив свои доходы за всю жизнь
6 минут чтения
«Приспусти бретельки, расслабься, это искусство»
Общество
«Приспусти бретельки, расслабься, это искусство»
Астраханский фотограф больше 10 лет домогался моделей. Он звал на съемку даже 11-летних девочек
14 минут чтения
Я уехал из Украины в разгар мобилизации
Общество
Я уехал из Украины в разгар мобилизации
Я женился и строю свою жизнь в Европе. Меня называют трусом, но я не чувствую вины за то, что отказался воевать
29 минут чтения