Аналоги «Оземпика» обошли по продажам оригинал 

Продажи аналогов препарата от диабета датской фармкомпании Novo Nordisk «Оземпик» в несколько раз превысили показатели прошлого года, пишет РБК, ссылаясь на данные отраслевой аналитической компании DSM Group.

С января по август в России было продано 829,9 тысячи упаковок на 4,9 миллиарда рублей. За тот же период прошлого года объем продаж составил 206,8 тысячи упаковок на 2,1 миллиарда рублей. Оба показателя стали рекордными как минимум с 2021 года.

Как отмечает издание, это произошло за счет того, что россияне используют препарат не от диабета, а для похудения.

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Оригинальное лекарство на основе семаглутида «Оземпик» до прошлого года было единственным препаратом с этим действующим веществом, которое было представлено на российском рынке, уточняет РБК. Однако в марте 2023 года Novo Nordisk объявила о прекращении поставок в Россию. Тогда российские фармкомпании начали поставлять аналоги, которые значительно дешевле оригинала.

Так, в октябре 2023 года «Герофарм» зарегистрировал свой дженерик под брендом «Семавик», а «Промомед» — лекарство «Квинсента». РБК пишет, что именно эти два препарата и составили основную часть продаж в этом году.

В DSM Group подсчитали, что в 2024 году было продано 561,4 тысячи упаковок «Семавика» и 226,7 тысяч «Квинсенты». Продажи самого «Оземпика» лишь превысили 25 тысяч упаковок. При этом в «Герофарме» заявили, что за восемь месяцев этого года реализовали 722,4 тысячи упаковок на 3,98 миллиарда рублей. В «Промомеде» РБК не предоставили данные по продажам.