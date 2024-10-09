Китайские чиновники приходят домой к женщинам с вопросами о будущих детях

В Китае на фоне идеи повысить рождаемость в стране чиновники стали приходить домой к женщинам и расспрашивать их о планах завести ребенка. Другим женщинам поступают звонки с вопросами о дате последней менструации. Об этом The New York Times рассказали как минимум семь опрошенных из десяти женщин.

В 1970-х годах власти Китая ввели политику одного ребенка для одной семьи. Такое правило сохранялось десятилетиями. Женщин, решившихся на вторые роды заставляли делать аборты и штрафовали, пишет издание. Все это привело к тому, что Китай столкнулся с одним из саммых низкий коэффициентов рождаемости в мире — 1.0 в 2023 году.

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Коммунистическая партия Китая, которая контролировала репродуктивные решения женщин, со временем стала менять свою политику. В 2021 году парам «разрешили» заводить до трех детей.

Многие китаянки считают, что решение завести ребенка — это очень личный вопрос. По их словам, власти не учитывают высокие затраты на воспитание детей, а также сложности в совмещении материнства и карьеры. «Мы не такие, как люди, рожденные в 1970-х или 1980-х годах. Все знают, что люди, рожденные после 1990-х, в целом не хотят иметь детей», — сказала 28-летняя Юми Янг.

В правительственной ассоциации планирования семьи города Муданьцзян считают, что позиция женщин самим решать, когда вступать в брак и заводить детей «ошибочна и однобока». В попытках продвинуть новую культуру рождаемости чиновники в том числе стали лично ходить по домам и опрашивать женщин об их планах завести ребенка. Бонусы чиновников будут зависеть от успехов в популяризации многодетности, но как именно будет измеряться эффективность, не уточняется.

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38-летняя Чжан Жунсин поделилась с изданием, что местные чиновники звонят и приходят к ней домой. Женщину, у которой уже есть двое детей, спрашивают не планирует ли она родить еще. «Воспитывать детей — огромный труд в моральном плане, финансовом и с точки зрения времени», — сказала она.

Попытки отслеживать рождаемость затронули и молодых незамужних девушек, пишет издание. Им и их партнерам предлагают бесплатные добрачные медицинские обследования на наличие наследственных заболеваний.