Названный создателем биткоина мужчина отреагировал на расследование о нем 

Биткоин появился в 2009 году, и с тех пор предполагалось, что он был создан неизвестным человеком или группой лиц под псевдонимом Сатоши Накамото. Авторы нового документального фильма на HBO «Money Electric: The Bitcoin Mystery» утверждают, что наконец-то раскрыли личность создателя биткоина — им якобы является канадец, эксперт по криптовалюте Питер Тодд. Правда, сам Тодд это отрицает. Об этом сообщает Би-би-си.

Создатель фильма Каллен Хобак в своей работе обратился к Питеру Тодду и представил ему доказательства, которые указывают на то, что именно Тодд является создателем биткоина. В ответ на это Тодд рассмеялся.

«Я не Сатоши», — позднее написал он на своей странице в X.

Хобак говорит, что пришел к выводу о том, что автором биткоина является Тодд, спустя годы собственного расследования и многочисленных интервью. Одним из доказательств того, что Накамото — это Питер Тодд, является пост последнего в одном из блогов, в котором он продолжает слова Накамото. Хобак уверен, что Тодд случайно перелогинился из аккаунта Сатоши в свой, когда хотел написать пост под псевдонимом. Другое доказательство — Тодд однажды признался, что нарочно уничтожил биткоины.

Второе доказательство является ведущим в версии о создателе биткоина, потому что однажды, по одной из теорий криптоэнтузиастов, Сатоши тоже уничтожил доступ к 1,1 миллиона своих монет, с помощью которых много лет назад он создавал криптовалюту. Сейчас они стоят целое состояние, но так и не были потрачены или переведены кому-либо на счет.

Питер Тодд утверждает, что не мог быть создателем биткоина — он был «слишком занят учебой и работой».

С 2009 года настоящий создатель биткоина, кем бы он ни был, заработал невероятное состояние — около 69 миллиардов долларов. Именно такая сумма есть на счету у Накамото, и это ставит его на 20-ю строчку самых богатых людей на планете. Эти 1,1 миллиона монет являются 5% от всех запасов биткоина, так как Накамото изначально решил, что будет создано лишь около 21 миллиона монет.

В разные годы создателем первой в мире криптовалюты называли разных людей: американца японского происхождения Дориана Накамото в 2014 году, австралийского информатика Крейга Уайта — в 2015-м, а также Илона Маска (такую гипотезу выдвигал один из сотрудников SpaceX). Один из разработчиков ядра биткоина Адам Блэк после выхода документального фильма написал у себя в твиттере, что «никто не знает, кто на самом деле Сатоши. И это хорошо».