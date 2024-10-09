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Общество

В Якутии стая бродячих собак загрызла 12-летнюю девочку 

13:18 09.10.2024

В якутском поселке Чульман бездомные собаки напали на 12-летнюю школьницу. Ребенка госпитализировали, но спустя два дня в реанимации она умерла, сообщили в министерстве здравоохранения региона. 

По информации регионального Следственного комитета, собаки напали на ребенка днем 7 октября. Отогнать животных смогли отец девочки и прохожий, но к тому моменту школьница получила «укушено-рваные раны верхних и нижних конечностей, тела и головы». 

Ребенка госпитализировали в Нерюнгринскую ЦРБ, где врачи провели многочасовую операцию. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. Утром 9 октября минздрав сообщил о смерти ребенка.  

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, повлекшего по неосторожности смерть несовершеннолетней.

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На следующий день после нападения собак местные жители пришли к сельской администрации и обвинили власти в бездействии в вопросе бездомных животных, пишет 7х7. Для охраны здания туда стянули силовиков и росгвардейцев. Собравшиеся подчеркивали, что уже обращались в администрацию с этой проблемой, но им предложили «подождать». 

В свою очередь, отец погибшей девочки заявил, что местная администрация не виновата, так как у нее полномочий отстреливать животных. 

«Я отец этого ребенка, я вчера побывал в аду. Это очень страшная трагедия. Администрация в силу того, что существуют законы определенные, ничего сделать кардинального и радикального, я имею ввиду отстрел, то есть регулировать численность этих бешеных собак не может», — сказал отец школьницы на встрече с местными чиновниками. 

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После инцидента некоторые родители отказались отпускать детей в школу пока не отловят бездомных собак и потребовали перевести учеников на дистанционное обучение. Исполняющая обязанности директора школы №7 в Чульмане Светлана Кузнецова рассказала 7х7, что 8 октября на занятия не пришли менее 50 детей из 416 учеников. 

В июне якутские депутаты разрешили убивать тяжелобольных бродячих собак, переносящих опасные для человека болезни или агрессивных. Кроме того, в регионе разрешили усыплять невостребованных животных, которым не нашли хозяев за 30 дней.

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