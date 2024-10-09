Орбан намерен отпраздновать победу Трампа «несколькими бутылками шампанского»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал выпить «несколько бутылок шампанского», если Дональд Трамп все-таки выиграет на грядущих президентских выборах в США. С таким заявлением он выступил за месяц до встречи с лидерами стран ЕС, которую проведут в Будапеште. Так он в очередной раз подчеркнул отличие своей позиции от консенсусной позиции Евросоюза насчет президентства Трампа, сообщает The Guardian.

С таким заявлением Орбан выступил за месяц до встречи с лидерами стран ЕС, которую проведут в Будапеште. Орбан также заявил, что в случае если Трампа изберут президентом, то он сразу же, не дожидаясь инаугурации, «мирно разрешит» войну в Украине. Поэтому, считает Орбан, у лидеров европейских стран «нет времени на промедление» и на грядущей встрече нужно найти «общий язык друг с другом».

«Мы откроем несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется. <…> Мы должны действовать с умом, подойти к ситуации философски и только потом — стратегически», — так Орбан описал свои ожидания от встречи лидеров стран ЕС, которая пройдет через несколько дней после выборов президента США, 5 ноября.

Трамп неоднократно заявлял, что «стремительно принесет мир» в Украину, если снова окажется в президентском кресле. Он даже рассказывал, что у него есть план, как завершить конфликт за 24 часа — но не привел никаких деталей. Орбан тоже много говорил о «мирном плане», включающем в себя визиты в Москву, резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго и Пекин. При этом премьер назвал подход ЕС к войне Украине «тупым»: по его мнению, невозможно победить Россию на поле боя, поэтому необходимы мирные переговоры.

«Я лично убежден, твердо убежден, что конфликт не разрешится на поле боя, и я думаю, что стратегия, которую мы избрали как Европейский союз, — не очень хорошая. <…> Все, что мы делаем, — это проигрываем, проигрываем, проигрываем и проигрываем», — добавил премьер.

Сейчас премьер Венгрии является президентом совета ЕС. 9 октября он должен будет выступать перед депутатами Европарламента в Страсбурге. На выступлении, как ожидается, проевропейские парламентские группы будут критиковать Орбана за то, что с того момента, как он вернулся к власти в 2010 году, в Венгрии «упали демократические стандарты» и выросла коррупция. Глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер также раскритиковал Орбана в преддверии его выступления, назвав его президентом Евросовета «без реального влияния», поскольку он «изолировал себя [от ЕС]».