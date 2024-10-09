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Общество

Проигравшая в казино женщина купила лотерейный билет по дороге домой и выиграла 50 тысяч долларов

14:31 09.10.2024

Американка проиграла в казино, но по дороге домой заехала на заправку, где решила купить лотерейный билет. С его помощью она выиграла 50 тысяч долларов. Об этом пишет американское информагентство UPI со ссылкой на пресс-релиз сайта Мерилендской лотереи.

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Сообщается, что победительница живет в городе Александрия в штате Вирджиния. С 1976 года она работала в федеральном правительстве и через год планировала выйти на пенсию. 

В один день женщина решила сыграть в казино, но проиграла. Она позвонила родным и «рассказала о своей невезучести», однако по дороге домой женщина все же решила снова попытать удачу и заехала на заправку Arundel Mills Exxon в Ганновере в штате Мэриленд. 

Отмечается, что там женщина купила скретч-билет за 20 долларов. Такие билеты обычно покрыты специальным защитным слоем, который нужно стереть — таким образом игрок может сразу узнать результат, не дожидаясь розыгрыша.

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В билете у женщины оказался выигрыш в тысячу долларов, но потом американка нашла на нем «множитель 50х», который означал, что сумма увеличивается в 50 раз.

«Все изменилось всего за несколько часов! Находясь в казино, женщина звонила друзьям и членам семьи и жаловалась на проигрыш в казино. Теперь же она звонит им, чтобы сообщить, как счастлива, что выиграла 50 тысяч долларов», — говорится на сайте Мерилендской лотереи.

Отмечается, что свой выигрыш американка планирует потратить на благотворительность, оплату счетов и сбережения на будущее.

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