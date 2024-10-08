СМИ: власти переводят миллионы родителей школьников в контролируемые чаты

Государственное учреждение «Росдетцентр» создало сеть родительских чатов на 3,5 миллиона человек, их ведут советники директоров школ по воспитанию. В этих чатах контролируют родителей и распространяют пропаганду, рассказало издание «Агентство» со ссылкой на методичку «Росдетцентра».

Во фрагменте интервью, которое выложило издание, директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов рассказывает, что система чатов позволяет объединять родителей не отдельными классами, а целыми школами. В таких чатах участников погружают в «правильную линейку событий», и родители становятся «нашими союзниками», которые помогают «создавать правильную линейку событий», объяснил Кудряшов.

По словам журналистов «Агентства», методичку «Росдетцентра» по созданию родительских чатов им удалось найти нашло на сайте Верещагинского образовательного центра Пермского края. Методичка требует вовлекать взрослых в «правильную повестку», цитирует документ «Агентство».

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В документе описывается, как советники директоров по воспитанию должны работать с чатами родителей. Если общешкольного чата нет, то советникам надо создать его во «ВКонтакте», «Сферуме» или телеграме. Советникам нужно наполнять чаты, рассказывая об акциях в поддержку «участников СВО», пропагандистских организациях «Движение первых» и «Орлята России», а также, например, о «Дне единых действий». Он проводится 19 апреля в память о жертвах «геноцида советского народа» во время Второй мировой войны.

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Советник по воспитанию одной из сибирских школ рассказал «Агентству», как именно от него требуют вести родительские чаты. По его словам, «Росдетцентр» присылает дайджест событий на неделю из федеральных и местных новостей для публикации, — их нужно освещать помимо школьных событий. Ежемесячно ФГБУ собирает статистику изменения аудитории родительских чатов, рассказал источник издания.

В 20 классных и школьных родительских чатах десяти регионов страны, которые проверили журналисты «Агентства», можно найти сообщения о мероприятиях советников директоров и «Движения первых», отчеты об уроках «Разговоры о важном», новости о Владимире Путине и призывы голосовать на выборах президента России.

Советники директоров по воспитанию появились во всех российских школах с сентября 2023 года. Они отвечают в школах за пропагандистские мероприятия. Тогда же родителей начали призывать перейти из чатов в мессенджерах иностранных компаний, WhatsApp, Telegram и Viber, на российскую платформу «Сферум». Платформа работает на базе мессенджера VK.