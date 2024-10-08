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Общество

Второклассников поставили на колени ради поздравления Путина с днем рождения

10:22 08.10.2024

В сети появились фото второклассников, которых поставили на колени и построили так, чтобы получилась фамилия Путин. Таким образом Владимира Путина поздравили с днем рождения в городе Губкинский. На это обратил внимание проект «Не норма». 

Фотографии детей ранее опубликовала учительница и секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Надежда Мещерякова, однако сейчас ее страница во «ВКонтакте» закрыта. На опубликованных ею кадрах ученики вместе с Мещеряковой стоят на коленях с российскими флагами в руках.

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По данным проекта, это не единственное образовательное учреждение, где 7 октября детей заставляли поздравлять Путина с днем рождения. Отмечается, что в «Мангушской Школе №2» оформили стенды с цитатами Путина. Старшеклассницы из школы № 2 в Ставропольском крае в качестве поздравления станцевали под песню Стаса Море «Будь первым!» Сейчас запись на стене во «ВКонтакте» уже удалена или скрыта. 

В «Большелеушинской СОШ» провели акцию «Мы вместе» — школьники резали и сушили лимоны для участников войны в Украине. «7 октября – это знаменательное событие для нашей страны и для каждого ее жителя», — говорится в публикации школы во «ВКонтакте». 

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В школе №3 города Нягань детям провели внеклассное занятие на тему «Великий человек России». Отмечается, что в конце занятия детей заставили пройти тест, «который продемонстрировал их знания о президенте».

Информационные часы, посвященные Путину, провели и детям школы № 39 в Краснодарском крае станицы Юго-Северной. Ученикам помладше дали в руки российские флаги и плакаты со словам «лидер», «семья», «сила». Вместе со взрослыми они сфотографировались на фоне большой фотографии Путина, на которой было написано «Есть Путин — Есть Россия. С днем рождения Владимир, Владимирович».  

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