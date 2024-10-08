Семья спасла 18 запертых в брошенном автомобиле кошек

На северо-востоке Москвы семейная пара спасла 18 кошек, которые были заперты в оставленном хозяевами автомобиле. Машина с беларусскими номерами стояла на парковке гипермаркета на Ярославском шоссе, но охранники здания ее игнорировали, рассказала РИА «Новости» Анна Тараканова, которая с мужем приехала на парковку и забрала кошек.

В припаркованном автомобиле около года жили женщина, ее дочка и кошки, рассказали охранники гипермаркета семье Таракановых. Недавно девочка умерла от сахарного диабета, 4 октября ее похоронили, а мать забрали в психиатрическую больницу из-за «проблем с головой», передала слова охранников Тараканова. Она выразила удивление, что сотрудники гипермаркета не сообщали о женщине с дочерью «в компетентные органы».

Таракановы достали животных из машины и отвезли к ветеринару. К этому моменту кошки уже несколько дней не ели и пили только дождевую воду, стекавшую из приоткрытого окна.

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«Они неагрессивные, они все ручные, они ласковые. С психикой все в порядке, несмотря на условия, в которых их содержали», — рассказала Анна журналистам.

Семья отвезла животных к ветеринару, там у кошек взяли анализы. Оказалось, кошки «чистые по опасным вирусам», у них «даже блох не было», обнаружился только ушной клещ, рассказала Тараканова. «Ну, клещ мы сейчас лечим, это абсолютно неопасно, им обрабатывают ушки», — добавила собеседница издания.

Сейчас кошки находятся на платной передержке в районе Шарикоподшипниковской улицы. Их стерилизуют, а затем начнут искать новых хозяев, сообщила Тараканова. Она сказала журналистам, что сдавать животных в приют семья не планирует.