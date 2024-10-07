Миллениалы назвали стресс причиной злоупотребления алкоголем

В России 52% младших миллениалов (1992–2000 гг.) считают, что основным мотивом злоупотребления алкоголем является желание снять стресс и напряжение. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ, на которое обратил внимание РБК.

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Опрос проводился с целью выявить изменения в практике потребления алкоголя в России за последние 20 лет. Он показал: более четверти опрошенных россиян разного возраста считает, что злоупотребление алкоголем связано с отсутствием силы воли. Еще 26% считает, что это связано с бездельем, 18% назвали причиной выпивки влияние ближайшего окружения, а 14% считает, что алкоголем злоупотребляют люди, неуверенные в завтрашнем дне.

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По данным ВЦИОМ, 11% опрошенных назвали доступность алкоголя в качестве причин для его употребления. Отмечается, что в 2004 году доля тех, кто отвечал таким образом, составляла 14%.

«В России наблюдается заметный сдвиг в культуре потребления алкоголя. Все больше людей демонстрируют приверженность трезвому образу жизни, что обусловлено совокупностью различных факторов — сменой поколений, активизацией антиалкогольной политики, модой и другими», — сообщили в ВЦИОМ.

Доля непьющих алкоголь россиян за последние 20 лет выросла в 1,8 раз. Согласно результатам опроса, доля абстинентов (тех, кто вообще не потребляет спиртные напитки) в России практически сравнялась с долей текущих потребителей алкоголя — 48% и 52% соответственно. Отмечается, что 20 лет назад доля пьющих была почти втрое больше, чем трезвенников — 73% против 27%.

Замерам, как и младшим миллениалам и поколению в возрасте 77+ лет, более близок трезвый образ жизни — доля абстинентов в этих возрастных когортах варьируется от 54% до 61%.

ВЦИОМ также отметил, что россияне стали реже воспринимать употребление алкоголя как часть национальной культуры. В 2024 году национальной традицией употребление спиртного назвали 7% опрошенных. При этом 20 лет назад так отвечали 20% респондентов.