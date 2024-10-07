Пассажирам австралийских авиалиний 40 минут показывали кино с откровенными сценами

Пассажирам австралийской авиакомпании 40 минут показывали фильм с откровенными сценами. Пассажиры поделились, что не могли самостоятельно выключить фильм на экранах сиденья, пишет The Guardian.
Инцидент произошел на рейсе австралийской авиакомпании Qantas Airways по направлению Сидней—Токио. Сообщается, что из-за технических проблем пассажиры не могли самостоятельно выбрать фильм на экране в спинке кресла. Тогда экипаж решил включить трансляцию одного кино для всех.
По просьбе некоторых пассажиров было решено поставить фильм «Папуля» с американской актрисой Дакотой Джонс в главной роли. Члены экипажа, возможно, не знали о том, что фильму присвоен рейтинг R (Restricted). Такой рейтинг указывает на заключение оценочной комиссии, что некоторый материал киноленты допустим к просмотру только лицам старше 17 лет.
Один из пассажиров описал трансляцию кино в самолете как «40 минут с пенисами и сиськами». «Эти бедные дети и их родители. Вы бы слышали эти возмущенные вздохи по всему самолету. [В фильме] снималась Дакота Джонсон, и я подумал, что нам покажут другой фильм с ее участием — “Madame Web” или что-то подобное. Хотя, честно, не знаю, что было бы хуже», — написал он в соцсетях.
Другой пассажир отметил, что пассажиры не могли самостоятельно поставить на паузу или остановить фильм, потому что экраны были заблокированы.
Спустя 40 минут после начала фильма экипаж переключил его на семейное кино. После прилета в Токио авиакомпания принесла официальные извинения всем пассажирам. «Фильм явно не подходил для показа на рейсе, и мы искренне извиняемся перед пассажирами за эту ситуацию. Все экраны на остаток рейса были переключены на фильм, подходящий для семейного просмотра», — сообщили в Qantas.
Демонстрацию одного фильма для всех объяснили «стандартной практикой в таких случаях, когда индивидуальный выбор фильмов невозможен». В компании добавили, что руководство выясняет, как и кем был выбрана эта кинолента.