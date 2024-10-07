Пассажирам австралийских авиалиний 40 минут показывали кино с откровенными сценами

Пассажирам австралийской авиакомпании 40 минут показывали фильм с откровенными сценами. Пассажиры поделились, что не могли самостоятельно выключить фильм на экранах сиденья, пишет The Guardian.

Инцидент произошел на рейсе австралийской авиакомпании Qantas Airways по направлению Сидней—Токио. Сообщается, что из-за технических проблем пассажиры не могли самостоятельно выбрать фильм на экране в спинке кресла. Тогда экипаж решил включить трансляцию одного кино для всех.

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По просьбе некоторых пассажиров было решено поставить фильм «Папуля» с американской актрисой Дакотой Джонс в главной роли. Члены экипажа, возможно, не знали о том, что фильму присвоен рейтинг R (Restricted). Такой рейтинг указывает на заключение оценочной комиссии, что некоторый материал киноленты допустим к просмотру только лицам старше 17 лет.

Один из пассажиров описал трансляцию кино в самолете как «40 минут с пенисами и сиськами». «Эти бедные дети и их родители. Вы бы слышали эти возмущенные вздохи по всему самолету. [В фильме] снималась Дакота Джонсон, и я подумал, что нам покажут другой фильм с ее участием — “Madame Web” или что-то подобное. Хотя, честно, не знаю, что было бы хуже», — написал он в соцсетях.

Другой пассажир отметил, что пассажиры не могли самостоятельно поставить на паузу или остановить фильм, потому что экраны были заблокированы.

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Спустя 40 минут после начала фильма экипаж переключил его на семейное кино. После прилета в Токио авиакомпания принесла официальные извинения всем пассажирам. «Фильм явно не подходил для показа на рейсе, и мы искренне извиняемся перед пассажирами за эту ситуацию. Все экраны на остаток рейса были переключены на фильм, подходящий для семейного просмотра», — сообщили в Qantas.

Демонстрацию одного фильма для всех объяснили «стандартной практикой в таких случаях, когда индивидуальный выбор фильмов невозможен». В компании добавили, что руководство выясняет, как и кем был выбрана эта кинолента.