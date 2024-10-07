СМИ: украинские беспилотники заставили Путина изменить свои привычки 

Владимир Путин почти перестал летать в Сочи. В этом году он был там всего раз, выяснил «Проект». Издание со ссылкой на источник, который знаком с Путиным, утверждает, что он боится за свою жизнь из-за атак украинских дронов.

Как отмечает «Проект», за весь 2024 год Путин был в Сочи лишь раз — 6 марта он провел там встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. После этого, по крайней мере официально, он туда не летал, хотя раньше проводил там довольно много времени весной и в бархатный сезон.

«То, что Путин перестал бывать в любимых южных местах — своеобразный индикатор безопасности в стране. Как бы власти не пытались убедить население в том, что жизнь продолжается, а победа близка, даже Путину пришлось изменить собственные привычки из-за войны. Даже ему угрожает опасность», — говорит журналист «Проекта» Алексей Коростелев.

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Один из анонимных источников издания в окружении Путина подтвердил, что он действительно опасается летать на юг. Например, в этом году в мае Путин, вероятно, не полетел в Сочи даже на день рождения Алины Кабаевой, что он делал постоянно с 2012 года.

Алина Кабаева, вероятно, жила в Сочи, как минимум с 2014 по 2021 годы, что подтверждается утечками данных ФСБ о пересечении границы. Кабаева вылетала за границу из Сочи, там же на нее была оформлена «самая большая квартира России» в жилом комплексе Ideal House на Курортном проспекте.

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При этом, как утверждает «Проект», в разгар пандемии в 2020 году Путин фактически переехал из Москвы в свою сочинскую резиденцию «Бочаров ручей». Для этого там построили копию президентского кабинета из резиденции в Ново-Огарево. Как полагает «Проект», благодаря этому Путин мог изолироваться в Сочи, сохранив видимость работы в Москве.

Украинские беспилотники стали долетать до Сочи осенью 2023 года. Так, в ночь на 1 октября один из дронов упал на территории сочинского аэропорта. Новую атаку украинские беспилотники предприняли спустя две недели. О ее отражении сообщало Минобороны. Как отмечает «Проект», Путин был в Сочи как раз между этими двумя ударами. Тогда он, в частности, встретился там с президентом частично признанной республики Абхазия Асланом Бжанией и выступил на пленарном заседании Валдайского клуба.

«Проект» также пишет, что реальные перемещения Путина стало невозможно отслеживать с 2023 года. Именно тогда перевозящие его самолеты стали во время полетов отключать транспондеры, передающие информацию о текущем местоположении борта.