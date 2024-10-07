EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

СМИ: украинские беспилотники заставили Путина изменить свои привычки 

12:35 07.10.2024

Владимир Путин почти перестал летать в Сочи. В этом году он был там всего раз, выяснил «Проект». Издание со ссылкой на источник, который знаком с Путиным, утверждает, что он боится за свою жизнь из-за атак украинских дронов. 

Как отмечает «Проект», за весь 2024 год Путин был в Сочи лишь раз — 6 марта он провел там встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. После этого, по крайней мере официально, он туда не летал, хотя раньше проводил там довольно много времени весной и в бархатный сезон. 

«То, что Путин перестал бывать в любимых южных местах — своеобразный индикатор безопасности в стране. Как бы власти не пытались убедить население в том, что жизнь продолжается, а победа близка, даже Путину пришлось изменить собственные привычки из-за войны. Даже ему угрожает опасность», — говорит журналист «Проекта» Алексей Коростелев. 

Почему военные блогеры не критикуют Путина
Почему военные блогеры не критикуют Путина
Страх репрессий — лишь одна из причин, другая — религиозная вера в Темнейшего
Политика8 минут чтения

Один из анонимных источников издания в окружении Путина подтвердил, что он действительно опасается летать на юг. Например, в этом году в мае Путин, вероятно, не полетел в Сочи даже на день рождения Алины Кабаевой, что он делал постоянно с 2012 года. 

Алина Кабаева, вероятно, жила в Сочи, как минимум с 2014 по 2021 годы, что подтверждается утечками данных ФСБ о пересечении границы. Кабаева вылетала за границу из Сочи, там же на нее была оформлена «самая большая квартира России» в жилом комплексе Ideal House на Курортном проспекте.

Я уехал из Украины в разгар мобилизации
Я уехал из Украины в разгар мобилизации
Я женился и строю свою жизнь в Европе. Меня называют трусом, но я не чувствую вины за то, что отказался воевать
Общество29 минут чтения

При этом, как утверждает «Проект», в разгар пандемии в 2020 году Путин фактически переехал из Москвы в свою сочинскую резиденцию «Бочаров ручей». Для этого там построили копию президентского кабинета из резиденции в Ново-Огарево. Как полагает «Проект», благодаря этому Путин мог изолироваться в Сочи, сохранив видимость работы в Москве. 

Украинские беспилотники стали долетать до Сочи осенью 2023 года. Так, в ночь на 1 октября один из дронов упал на территории сочинского аэропорта. Новую атаку украинские беспилотники предприняли спустя две недели. О ее отражении сообщало Минобороны. Как отмечает «Проект», Путин был в Сочи как раз между этими двумя ударами. Тогда он, в частности, встретился там с президентом частично признанной республики Абхазия Асланом Бжанией и выступил на пленарном заседании Валдайского клуба.

«Проект» также пишет, что реальные перемещения Путина стало невозможно отслеживать с 2023 года. Именно тогда перевозящие его самолеты стали во время полетов отключать транспондеры, передающие информацию о текущем местоположении борта. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я уехал из Украины в разгар мобилизации
Общество
Я уехал из Украины в разгар мобилизации
Я женился и строю свою жизнь в Европе. Меня называют трусом, но я не чувствую вины за то, что отказался воевать
29 минут чтения
Подозрительное невезение
Криминал
Подозрительное невезение
Медсестра из Нидерландов слишком часто оказывалась на смене, когда в больнице умирали пациенты. Ее посадили на пожизненное, но у следствия появились сомнения
11 минут чтения
Марихуана испортила мне жизнь
Общество
Марихуана испортила мне жизнь
Я тратила на нее 800 долларов в месяц. После отказа у меня была физическая ломка
7 минут чтения
Миллионы безработных подрывают экономику Китая
Мир
Миллионы безработных подрывают экономику Китая
Они ставят крест на амбициях обогнать США и стать финансовым центром мира. Жители смеются над беспомощностью властей и не верят в светлое будущее
12 минут чтения
Я написала, что ищу мужа, и на меня обрушилась волна хейта
Интернет и мемы
Я написала, что ищу мужа, и на меня обрушилась волна хейта
Меня называли нарцисской и сумасшедшей. Но я верю, что все делаю правильно
10 минут чтения
Я зарабатываю от 100 до 400 тысяч в месяц
Общество
Я зарабатываю от 100 до 400 тысяч в месяц
Преподаю в вузе, работаю переводчиком и гидом в летний сезон, но я все равно не могу выбраться из кредитов
9 минут чтения