В РПЦ собираются запретить совместные молитвы с другими христианами

Синод Русской православной церкви планирует принять постановление, запрещающее священникам участвовать в совместных молитвах с представителями других христианских конфессий. Проект постановления Синода опубликован на сайте Московского патриархата.

Документ под названием «О вопросах, касающихся молитвы с инославными христианами» подготовила комиссия Межсоборного присутствия РПЦ и выложила для сбора мнений на сайте медиа «Приход».

Проект постановления предусматривает запрет на участие в совместных молитвах, совместном причащении, присутствии на православных службах священников других ветвей христианства в «богослужебной одежде», проявление православными священниками «внешних признаков участия» в молитвах «инославных христиан». К ним РПЦ относит католиков, протестантов, армяно-григориан, коптов и всех других христиан, кроме «правильно славящих бога».

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Согласно тексту документа, наказанием за совместную «молитву с еретиками» могут стать отлучение от церкви и лишение сана.

Первым на проект постановления Синода обратил внимание бывший протодиакон РПЦ, клирик Константинопольской церкви Андрей Кураев. Он назвал документ проявлением «чисто политического азарта самоизоляции», напоминающим «давку импортного сыра бульдозерами в 2014 году».

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До сих пор участие в совместных обрядах воспринималось православными как нормальное поведение, хотя подобные мероприятия не были распространены, заявил изданию «Агентство» религиовед Константин Михайлов. «Некоторое число совместных проектов, в которых православные, католики и представители других христианских конфессий могли участвовать вместе, существовало и в 90-е, и в нулевые и в 2010-е годы», — сказал Михайлов.