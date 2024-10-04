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Режиссер «Властелина колец» вложил миллионы долларов в стартап по воссозданию мамонтов и птицы додо

09:27 04.10.2024

Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон инвестировал 10 миллионов долларов в биотехнологический стартап Colossal Biosciences Inc., который хочет воссоздать вымерших мамонтов и дронтов. Об этом сообщает Bloomberg. 

«На самом деле мы не пытались привлечь больше капитала. Но нам просто написало так много людей, а потом у нас появился Питер и еще несколько человек, которые были действительно в восторге от бизнеса, который, по нашему мнению, может быть стратегически полезным», — сказал агентству соучредитель и исполнительный директор Colossal Бен Ламм. 

Ранее в его компанию, которую он в 2021 году основал вместе с генетиком из Гарвардского университета Джорджем Чёрчем, как пишет издание, также вложилась американская актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон. А всего инвестиции в стартап достигли 235 миллионов долларов. 

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Публицист Джексона рассказал, что режиссер переживает из-за вымирания некоторых видов животных в Новой Зеландии. Инвестиции в стартап он объяснил желанием Джексона предотвратить это. 

Colossal Biosciences Inc. с помощью генной инженерии намерена возродить шерстистых мамонтов и Маврикийских дронтов или додо — это вымерший вид нелетающей птицы. 

В начале марта Colossal сообщила, что ее биотехнологи добились успехов в воссоздании вымерших четыре тысячи лет назад мамонтов. В компании заявили, что намерены добиться цели в 2028 году. Специалисты занятые в этой области планируют восстановить геном из найденных образцов, пробелы заполнить ДНК современных азиатских слонов, так как их геномы совпадают на 99,6%, а затем подсадить эмбрионы к суррогатным слонихам. 

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