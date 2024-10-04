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Новости

Украинский военком объяснил использование «грязной тактики» при мобилизации

14:23 04.10.2024

Рекрутеры украинской армии устанавливают контрольно-пропускные пункты, берут взятки и используют «грязную тактику» для набора военнослужащих. О низкой эффективности призыва по мобилизации в Украине британской газете The Times рассказал неназванный офицер-военком из Одессы. 

Он назвал Одесскую область «одной из худших» в части выполнения плана по мобилизации. «Мы не мобилизуем даже 20% от того, что требуется», — утверждает собеседник издания. 

Анонимный источник The Times рассказал, что многие отправленные в регионе повестки остаются без ответа, а в некоторые дни до половины тех, кто все же доходит до военкоматов, оказываются непригодны для службы из-за проблем со здоровьем. 

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Он также перечислил, на его взгляд, основные проблемы мобилизационной кампании в Украине — это нежелание служить, коррупция, нехватка кадров, а также угрозы начальства отправить подчиненных на фронт за невыполнение планов.

Чтобы избежать последнего, рекрутеры начинают незаконно задерживать мужчин на улицах, заявил собеседник издания. Например, в июне этого года СМИ сообщили, что в Одессе подрались врачи скорой помощи и сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата). 

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По словам медиков, они приехали к ТЦК по вызову, а военные заперли их внутри и собирались мобилизовать. Затем туда же приехали их коллеги на скорых и устроили акцию протеста. Один из ее участников предположил, что военным не понравились попытки фельдшеров получить бронь от мобилизации.

По версии сотрудников ТЦК, они совместно с полицией проводили проверку граждан в городе, один из мужчин отказался предоставить документы, из-за чего его задержали. Через час, по словам представителей ТЦК, приехала «группа людей в медицинской одежде на машине скорой помощи», которые настаивали на госпитализации задержанного ранее мужчины. Военные решили, что медики «пытаются помочь гражданину избежать военной службы», и вызвали полицию, которая задержала бригаду скорой, но позже отпустила. 

«Если ничего не изменится, мы останемся в этой патовой ситуации», — подчеркнул анонимный военком в разговоре с The Times. Он также предложил провести аудит процессов призыва в Украине с участием структур НАТО и призвал увеличить зарплаты военнослужащим. 

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