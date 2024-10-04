В России нашли способ покупать дорогое иностранное пиво по цене дешевого отечественного

Покупатели пива в России нашли способ приобретать банки премиальных зарубежных брендов по цене дешевых российских. Союз российских пивоваров сообщил в своем телеграм-канале, что таким покупателям помогает обязательная маркировка пива системой «Честный знак» и кассы самообслуживания в супермаркетах.

Покупатели стали переклеивать бумажные стикеры с QR-кодами «Честного знака» с российского баночного пива на более дорогую импортную продукцию, рассказали представители организации. По их словам, кассы самообслуживания не фиксируют подмену. В результате в магазинах некоторых торговых сетей отмечен резкий скачок недостачи импортного баночного пива при одновременном росте продаж пива российских производителей, рассказали представители Союза.

Источники в торговых сетях сообщили изданию «Продукт медиа», что проблема с импортным пивом действительно есть, поскольку сканировать штрих-код на кассе не требуется, — достаточно просканировать QR-код «Чистого знака». На кассах самообслуживания сотрудники, подтверждающие возраст, особо не вглядываются в бренды, пишет издание.

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Дополнительной проблемой маркировки «Честного знака» в Союзе пивоваров назвали невозможность заменить бумажный стикер в случае его порчи. «Несмотря на то, что у продукции не истек срок годности, что с нее уплачен акциз, она не может быть ни реализована, ни возвращена производителю, так как транспортировка немаркированной продукции запрещена», — объяснили представители Союза. По их словам, «многие пивоваренные предприятия» из-за этого несут убытки.

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Маркировка баночного пива и слабоалкогольных напитков стала обязательна в России с июня 2024 года. Оборудование для нанесения QR-кодов обязан закупать производитель товара. За каждую промаркированную единицу товара производитель платит 50 копеек Центру развития перспективных технологий, оператору системы маркировки «Честный знак». QR-код позволяет покупателю посмотреть, где был произведен товар.