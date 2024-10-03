EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

В Литву приехал поезд с надписью «Вильнюс — город России»

20:15 03.10.2024

Литовские пограничники задержали на границе с Беларусью пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Калининград». Причиной стали сделанные черной краской надписи на вагонах: «Z», «ZOV», «Вильнюс — город России», сообщило издание Delfi.

Поезд «Российских железных дорог» остановился на пограничной станции Кена, — единственном пункте на территории страны, где разрешена посадка и высадка пассажиров транзитных поездов. Символ «Z» официально запрещен в Литве, отметили журналисты.

Сотрудники литовской Службы охраны государственной границы обратились к персоналу поезда. «Персонал не мог объяснить, откуда взялись эти надписи», — пишет издание. Пограничники заявили, что если персонал не уберет все буквы, то пассажирам придется пересесть в другие вагоны, а вагоны с надписями отцепят и не пропустят на территорию Литвы.

Я употребляла наркотики 25 лет
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
Общество35 минут чтения

Начальник поезда и его подчиненные под присмотром пограничников стерли надписи с помощью песка, рассказали журналисты. Поезд не был задержан и после проверки продолжил свой путь в Калининград, пишет Delfi.  

Журналисты обратили внимание, что название столицы балтийской страны было написано на борту вагона РЖД как «Вилюнус». По их словам, до этого «пророссийские надписи» периодически замечали на грузовых вагонах, следующих из России в страны Балтии.

Надпись мелом «Тут ребенок»
Надпись мелом «Тут ребенок»
Убийцу восьмилетней девочки нашли по подсказкам, которые он нарисовал сам
Криминал17 минут чтения

Поезд из Москвы в Калининград продолжает ходить через Беларусь и Литву, но не делает остановку в Вильнюсе. Через Кена ходят только российские транзитные составы, следующие в Калининград, так как железнодорожное сообщение самой Литвы с Беларусью и Россией, прерванное из-за пандемии коронавируса, так и не возобновлено.

Через Литву в Россию продолжают поставлять товары, — например, продукты питания. Летом стало известно, что поставки европейского пива в Россию выросли до годового максимума. Литва заняла второе место в списке крупнейших европейских экспортеров пива с объемом продукции на четыре миллиона евро. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я зарабатываю от 100 до 400 тысяч в месяц
Общество
Я зарабатываю от 100 до 400 тысяч в месяц
Преподаю в вузе, работаю переводчиком и гидом в летний сезон, но я все равно не могу выбраться из кредитов
9 минут чтения
Женщину обезглавил собственный сын 
Криминал
Женщину обезглавил собственный сын 
Незадолго до убийства она забрала его из тюрьмы. Тело нашли родственники, готовившие ей сюрприз на день рождения
3 минуты чтения
Я уже в дамках
Общество
Я уже в дамках
Ветеран «СВО» Максим Перов ушел с фронта в отпуск, чтобы успеть совершить транспереход. Став Максин, она хотела продолжить службу, но была уволена
29 минут чтения
Я — хозяйка самого популярного енота России
Интернет и мемы
Я — хозяйка самого популярного енота России
Он доводил меня до истерик, прокусил вену и испортил мебель, но я все равно его люблю и никогда не брошу
11 минут чтения
Кац обвинил команду Навального в поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
Политика
Кац обвинил команду Навального в поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
В ФБК не согласны и обещают ответить «по существу»
4 минуты чтения
Я планировала играть в симфоническом оркестре, но стала сварщицей
Общество
Я планировала играть в симфоническом оркестре, но стала сварщицей
Это очень интересная работа, а то, что она «мужская» — это миф
10 минут чтения