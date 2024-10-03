В Литву приехал поезд с надписью «Вильнюс — город России»

Литовские пограничники задержали на границе с Беларусью пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Калининград». Причиной стали сделанные черной краской надписи на вагонах: «Z», «ZOV», «Вильнюс — город России», сообщило издание Delfi.

Поезд «Российских железных дорог» остановился на пограничной станции Кена, — единственном пункте на территории страны, где разрешена посадка и высадка пассажиров транзитных поездов. Символ «Z» официально запрещен в Литве, отметили журналисты.

Сотрудники литовской Службы охраны государственной границы обратились к персоналу поезда. «Персонал не мог объяснить, откуда взялись эти надписи», — пишет издание. Пограничники заявили, что если персонал не уберет все буквы, то пассажирам придется пересесть в другие вагоны, а вагоны с надписями отцепят и не пропустят на территорию Литвы.

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Начальник поезда и его подчиненные под присмотром пограничников стерли надписи с помощью песка, рассказали журналисты. Поезд не был задержан и после проверки продолжил свой путь в Калининград, пишет Delfi.

Журналисты обратили внимание, что название столицы балтийской страны было написано на борту вагона РЖД как «Вилюнус». По их словам, до этого «пророссийские надписи» периодически замечали на грузовых вагонах, следующих из России в страны Балтии.

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Поезд из Москвы в Калининград продолжает ходить через Беларусь и Литву, но не делает остановку в Вильнюсе. Через Кена ходят только российские транзитные составы, следующие в Калининград, так как железнодорожное сообщение самой Литвы с Беларусью и Россией, прерванное из-за пандемии коронавируса, так и не возобновлено.

Через Литву в Россию продолжают поставлять товары, — например, продукты питания. Летом стало известно, что поставки европейского пива в Россию выросли до годового максимума. Литва заняла второе место в списке крупнейших европейских экспортеров пива с объемом продукции на четыре миллиона евро.