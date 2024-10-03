Немецкий посол призвал Венгрию сохранить отношения с ЕС и НАТО

Посол Германии в Будапеште призвала венгерских официальных лиц выступить против действий, которые, по ее словам, разрушают доверие между страной и ее союзниками по Евросоюзу и НАТО. С такой критической речью выступила посол Джулиа Гросс на мероприятии, которое венгерские высокопоставленные чиновники пропустили. Об этом сообщает Reuters.

По словам посла, Венгрия «подорвала доверие к себе целым рядом действий» — например, «миссией по достижению мира в Украине» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Она включала в себя переговоры с президентом России Владимиром Путиным в июле без поддержки и участия стран Европейского союза.

«Венгрия встала на путь, уводящий ее от друзей. <…> Сегодня, здесь я вижу многих людей, которые всегда налаживали мосты. Вместе мы должны требовать того, чтобы то, что мы построили вместе, не разрушали».

С таким заявлением посол выступила перед рядом дипломатов, венгерских чиновников и представителей НКО на Дне германского единства. Высокопоставленные венгерские чиновники не пришли на мероприятие, которое в прошлом году посещал министр иностранных дел страны.

Гросс также раскритиковала «выходки» венгерского правительства, связанные со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Будапешт задерживал свое решение по ратификации вступления Финляндии больше года, из-за чего страна вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. А Швеция, подавшая заявку одновременно с Финляндией 18 мая 2022 года, ждала почти два года — и вступила в союз только 7 марта 2024 года.

Гросс также раскритиковала «слова отдельных чиновников»: она не вдавалась в подробности, но, по мнению Reuters, она имеет в виду слова министра иностранных дел Венгрии и ближайшего соратника Орбана о том, что Украине не стоило сопротивляться российскому вторжению. Гросс заявила, что эти слова «ставят под сомнение принцип солидарности среди стран-союзниц», а против них выступали Франция и Германия.

Германия остается ведущим торговым партнером Венгрии. В 2023 году, по данным Германо-венгерской внешнеторговой палаты, Венгрия экспортировала 26,3% от всего немецкого экспорта, а Германия — 22,6% от всего венгерского экспорта. Экспорт Венгрии в Германию вырос на 9,4% за 2023 год по отношению к 2022-му.