Индийские ученые из Лаборатории физических исследований в Ахмабаде выяснили, что ночные температуры на поверхности Луны значительно снизились в период локдауна из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам ученых, это явление может объясняться снижением выбросов парниковых газов во время карантина, поскольку человеческая деятельность в этот период значительно уменьшилась, что, в свою очередь, снизило количество тепла, выделяемого атмосферой.

Ученые проанализировали ночные температуры поверхности Луны в шести различных местах на видимой стороне спутника, которая всегда обращена к Земле. Данные о температурах исследователи получили с помощью лунного разведывательного орбитального аппарата НАСА (LRO), запущенного в 2009 году. LRO оснащен прибором, который использует семь тепловых инфракрасных камер для измерения температуры лунной поверхности.

Я уже в дамках Ветеран «СВО» Максим Перов ушел с фронта в отпуск, чтобы успеть совершить транспереход. Став Максин, она хотела продолжить службу, но была уволена Общество 29 минут чтения

Исследователи изучили данные о температуре на поверхности Луны с 2017 по 2023 год и обнаружили аномальное падение температуры в период с апреля по май 2020 года. Разница в показателях составила от восьми до десяти градусов по Кельвину (или примерно от 14 до 18 градусов по Фаренгейту).

Я — хозяйка самого популярного енота России Он доводил меня до истерик, прокусил вену и испортил мебель, но я все равно его люблю и никогда не брошу Интернет и мемы 11 минут чтения

Самая низкая из всех температур была зафиксирована в одном из районов Океана Бурь — крупнейшего лунного моря, расположенного в западной части видимой стороны Луны. Там температура опускалась до -286 градусов по Фаренгейту (примерно -177 градусов Цельсия). В 2022 году температура в этом месте достигала -222 градусов по Фаренгейту (-141 градус Цельсия).

Ученые заявили в своем отчете, что необходимы дополнительные исследования для установления «убедительных связей» между уменьшением выбросов парниковых газов и снижением температуры на поверхности Луны. Однако, по их словам, этот эксперимент доказывает, что колебания температуры на поверхности спутника помогут изучить последствия климатических изменений на Земле.