Арктический совет создаст оборонную коалицию против России и Китая

Входящие в Арктический совет Канада, Дания, Исландия, Норвегия, США, Финляндия и Швеция создадут новую коалицию по безопасности для противодействия России и Китаю в северном регионе. Об этом в интервью Bloomberg рассказала глава МИД Канады Мелани Жоли.

По ее словам, 28 и 29 сентября она встретилась с коллегами из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции в канадском городе Икалуит. На той встрече министры договорились изучить возможности создания «Диалога по вопросам безопасности в Арктике» или нового форума для обсуждения вопросов обороны.

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Предполагается, что новый форум «станет местом для координации действий в области обороны, разведки и киберугроз».

«Долгое время Канада считала, что ее география обеспечивает ей защиту. Но теперь мы должны признать, что мы страна, которая граничит с Россией, и из-за изменения климата все больше стран, включая Китай, проявляют интерес к Арктике. Нам необходимо реагировать на эту новую реальность», — отметила глава МИД.

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По словам Жоли, переговоры по вопросам безопасности между северными союзниками необходимы, поскольку они больше не встречаются на частном политическом уровне, в том числе из-за присутствия России в Арктическом совете. Она также подчеркнула, что теперь все северные страны за исключением России являются членами НАТО — одними из последних вступивших в военный альянс были Финляндия, а затем Швеция.

В конце августа финское издание Yle сообщало, что представителей России стали приглашать к участию в онлайн-конференциях рабочих групп Арктического совета после перерыва, связанного с полномасштабным вторжением в Украину. Спустя месяц посол России в Канаде Олег Степанов поделился, что в рабочих группах Арктического совета сохраняется «ручеек общения» между Россией и Канадой, а сотрудничество по этой линии в целом «худо-бедно дышит».